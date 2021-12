Rozmowa: Wierzę, że uważność pomaga odbudować autentyczną relację zarówno ze światem wewnętrznym, jak i zewnętrznym - mówi Krystyna Rybińska

Pojęcie mindfulness, czy po polsku uważności nie jest niczym nowym dla osób, które sięgają po teksty związane z szeroko rozumianym rozwojem człowieka, ale czy to oznacza, że mają na ten temat wiedzę? Zwykle powierzchowną. Zacznijmy więc rozmowę od definicji mindfulness.

Jon Kabat-Zinn, twórca pionierskiego programu Redukcji Stresu Opartej na Uważności określa mindfulness jako szczególny rodzaj świadomości, która wyłania się z celowego kierowania uwagi w chwili obecnej, w sposób nieosądzający, na bieżące doświadczenie. Świadomość ta zdaje się być czymś naturalnym, co jednak zatraciliśmy. Badania wskazują, że niemal 50 procent czasu jesteśmy rozproszeni w niekontrolowanym, kompulsywnym myśleniu, co oznacza, że połowę życia jesteśmy nieobecni, dryfując w wirtualnej rzeczywistości umysłu. Zapewne nie stanowiłoby to problemu, gdyby nie fakt, że najczęściej jest to związane z odczuwaniem narastającego stresu, niepokoju lub smutku, ponieważ nasz umysł jest ewolucyjnie ukierunkowany na przewidywanie zagrożenia i przetrwanie. Pewne jego obszary nieustannie pracują w tle nad rozwiązaniem starych lub przewidywaniem nowych problemów. W odniesieniu do praktyki uważności używa się też określenia „trening umysłu”, ponieważ praca z nawykiem wymaga cierpliwości i wytrwałości.Zatem, w pewnym sensie jest to praktyka przywracająca prawdziwy umysł, czy też „pełnię umysłu” - jego ucieleśnioną naturę i mądrość, która skrywa się pod warstwą rozproszenia sterowanego przez nawykowe, reaktywne wzorce myślowe. Uczymy się kierować uwagę na pierwotne aspekty naszego doświadczenia: ciało i emocje. To one mówią o tym, co się dzieje w tej chwili. Istotnym elementem treningu jest kształtowanie nieoceniającej, otwartej, życzliwej postawy wobec naszego doświadczenia. Palijskie słowo „sati” tłumaczy się jako mindfulness, ale również heartfulness, czyli pełnia serca. Praktyka uważności pozbawiona tych jakości, byłaby jedynie treningiem uwagi, koncentracji, nie pozwalając na głębszą pracę z uczuciami, awersją i trudnościami.