Rozmowa: Kawa to jest nastrój, spotkanie z bliską osobą, rytuał. Z perspektywy medycyny – niegroźna

Pił pan dziś kawę?

Oczywiście, tak zaczynam dzień.

W Międzynarodowym Dniu Kawy to był jakoś specjalnie przygotowany napój?

A skąd, zwykła „mała czarna” z ekspresu. Nie jestem jakimś specjalnym smakoszem, ale owszem, nie wyobrażam sobie dnia bez kawy.

A jako lekarz, kardiolog, przestrzegałby pan przed kawą, czy namawiał na jej filiżankę?

Picie kawy rozpowszechniło się na dobre w Europie ponad 300 lat temu. Bywała traktowana jako lekarstwo, potem – jako trucizna. W tej chwili pozycja kawy jest taka, że jest nieszkodliwa, a może nawet korzystna w niektórych sytuacjach. Uważa się że 10 kaw, czyli ok. 1000 mg kofeiny dziennie to już toksyczna dawka, w mniejszych ilościach jej picie nie jest szkodliwe. Z tego co podają takie źródła jak Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, wypicie 3-4 kaw dziennie jest po prostu niegroźne.

Prof. Grzegorz Raczak, kierownik II Katedry Kardiologii oraz Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Przemysław świderski

Czyli nie jest tak jak zazwyczaj, że to co przyjemne, to niezdrowe?