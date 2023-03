Rozmawiali o bezkolizyjnym przejeździe kolejowym w Luzinie. Mieszkańcy obawiają się komunikacyjnego paraliżu

W świetlicy remizy OSP w Luzinie odbyło się spotkanie lokalnych samorządowców z przedstawicielem PKP Polskich Linii Kolejowych. Rozmowy dotyczyły m.in. budowy bezkolizyjnego przejazdu kolejowego. Wyjaśnijmy, że prowadzone rozmowy były pokłosiem m.in. spotkania z 1 sierpnia 2022 roku podczas którego PKP PLK przedstawiło radnym założenia projektowe dotyczące przebudowy linii 202. Zdaniem samorządowców te plany "nie rozwiążą problemu komunikacyjnego w centrum Luzina". A w czym tkwi szkopuł? Samorządowcy zwracają na to uwagę w petycji skierowanej do premiera RP Mateusza Morawieckiego.

- Projekt zakłada przeniesienie ruchu na oddalony od centrum miejscowości wiadukt w ciągu ulicy Strzebielińskiej i Lipowej, które obecnie są wąskimi drogami gminnymi o charakterze osiedlowym, ze zwartą zabudową jednorodzinną, o szerokości pasa drogowego ok. 5 metrów, nieprzystosowanymi do przyjęcie wzmożonego ruchu, ani ciężkiego transportu. Jednocześnie, w centrum ma powstać podziemne przejście dla pieszych, które nie rozwiązuje głównego problemu, jakim jest utrudnienie w ruchu pojazdów. Co więcej przewiduje się zamknięcie przejazdu w centrum dla ruchu samochodowego w roku 2030, co spowoduje ogromny paraliż komunikacyjny, na jaki nie możemy pozwolić - czytamy w petycji.