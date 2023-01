Rozbudowę ul. Chwarznieńskiej czas zacząć. Chwarzno pozbędzie się korków?

Wykonawca rozbudowy ul. Chwarznieńskiej rozpoczął prace

Oczekiwana przez mieszkańców inwestycja wchodzi w swoją najważniejszą fazę. Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej na odcinku od ul. Gierdziejewskiego do wjazdu na Obwodnicę Trójmiasta to m.in. budowa buspasa, rozbudowa ul. Krauzego oraz stworzenie nowego wjazdu na Obwodnicę Trójmiasta. Przypomnijmy, ze pod koniec 2022 roku miasto podpisało umowę z wykonawcą inwestycji - firmą Starbag. Wykonawca przeszedł już do działań i nie ma się co mu dziwić, harmonogram jest bardzo intensywny – wykonanie wszystkich działań jest przewidziane do połowy sierpnia tego roku, a ich koszt to ok. 33 milionów złotych.