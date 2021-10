Roy Einar Dreng i Ronnie Gerrard w Paszczy Lwa w Gdańsku już 7.10.2021 r.! „Nasza planeta daje miłość bezwarunkową i na taką też zasługuje”

Wraz z zespołem R.E.DRENG & FRIENDS nagrał cztery albumy, najnowszy z nich to wydany w tym roku „Awareness”. Projekt Roya Einara Drenga to – jak sam mówi – niepokój o Ziemię, naturę w obliczu zanieczyszczenia środowiska, chciwości ludzi i skorumpowanych systemów politycznych.

– Natura? Doświadczam jej nad norweskim fiordem, gdzie morze spotyka się z brzegiem, lub kiedy jestem nad rzeką – wyznał niedawno w jednym z wywiadów. – To każdy skrawek ziemi, skąd mogę popatrzeć na góry o zmierzchu. Wtedy wszystko do mnie przychodzi. Wtedy jestem w domu. Moje piosenki jak drzewa czerpią siły z ziemi. Żyję blisko natury. Tak zostałem wychowany. W bliskości i szacunku do tego, co mnie otacza. Ale świadomość ta przyszła do mnie z wiekiem. Dla dziecka to było naturalne. Jak miłość do matki. Dziś to ja troszczę się o przyrodę jak o własne dziecko. I szanuję ją jak matkę. Nasza planeta daje miłość bezwarunkową i na taką miłość też zasługuje...