"Rowerowy maj" zakończony, zwycięzcy otrzymali nagrody od prezydent Gdańska Aleksandy Dulkiewicz. Zdjęcia

Plebiscyt "Mama i ja". Trwa głosowanie! Oto kandydatki z Gdańska! Wybieramy najładniejsze zdjęcie na lipcową okładkę gazety.

Z okazji Dnia Matki i święta Dziecka postanowiliśmy stworzyć galerię zdjęć rodzicielek wraz z ich pociechami. Teraz czytelnicy mają szansę wybrać zdjęcie, które trafi na okładkę "Dziennika Bałtyckiego", ale to nie wszystko! Internauci wybiorą mamy, które zdobędą nagrody i awansują do ogólnopolskiego finału plebiscytu "Mama i ja". A w nim główną nagrodę stanowi samochód Citroen C3. Nie zwlekajcie - głosowanie trwa do 6 lipca! Oto lista kandydatek z Gdańska!