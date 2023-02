Rowerowy górny taras w Gdańsku Osowej. Podpisano już umowę na projekt. Poznajcie szczegóły!

Nowa droga rowerowa w Gdańsku

- W ramach zadania przewidziane jest zaprojektowanie ścieżek rowerowych oraz wykonania oznakowań pionowych i poziomych już istniejących ścieżek rowerowych w trzech dzielnicach: Osowej, Matarni i na Kokoszkach - informuje Aneta Niezgoda z dyrekcji rozbudowy miasta Gdańska.

Projekt obejmie dostosowanie chodnika do jazdy rowerem wraz z oznakowaniem na ul. Wodnika, od ul. Kielnieńskiej do ul. Perseusza oraz wykonanie brakujących fragmentów ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Wodnika z Kielnieńską do skrzyżowania ul. Wodnika z ul. Perseusza. Ponadto w Osowej wykonany zostanie projekt koncepcyjny układu drogowego skrótu na ul. Wodnika do ul. Meteorytowej wraz z ustaleniem lokalizacją przyszłej drogi rowerowej.

