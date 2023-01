Rowerowy Górny Taras w Gdańsku. Kto zaprojektuje nową inwestycję?

Nowa inwestycja w Gdańsku: Rowerowy Górny Taras

Jak będą wyglądały rowerowe trasy?

Z pewnością zostaną połączone ze sobą i uzupełnione braki tras wzdłuż ulic Kielnieńskiej, Spacerowej, Barniewickiej, Wodnika i Raatza w Osowej. Następnie przez ulicę Meteorytową lub Keplera dotrą do pięknych terenów Klukowa w Matarni. Wzdłuż malowniczej drogi technologicznej i ulicą Spadochroniarzy dotrą do lotniska. Dalej, wzdłuż ulic Słowackiego i Budowlanych, dojdą do Kokoszek. Tam będziemy mogli odbić w ulicę Gostyńską do Kiełpina Górnego lub na Jasień wzdłuż ulic Kalinowej i Kartuskiej.