Rowerem w woj. pomorskim. Gdzie w weekend 26 - 27 listopadaPomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w woj. pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. pomorskim warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe po woj. pomorskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Do Rezerwatu Wąwóz Huzarów trochę pokręconą trasą Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 44,17 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 1 504 m

Suma zjazdów: 1 516 m Tabrzo poleca tę trasę Dzisiejszą wycieczkę w kierunku Rezerwatu Wąwóz Huzarów rozpocząłem nie trzymając azymutu i nie ułatwiając sobie życia ;)

Rozpocząłem zjeżdżając w kierunku linii kolejowej Gdynia-Gdańsk/Kościerzyna przejeżdżając przez wiadukt, który staje się coraz bardziej niebezpieczny ze względu na znikające barierki (złomiarze).

Następnie obok Końskich Łąk drogą rowerową pod wiaduktem i przez Źródło Marii w kierunku Gołębiewa gdzie jak zwykle pełno amatorów jeździectwa (a może by tak kiedyś zmienić rumaka?).

Dalej Drogą Nadleśniczych w kierunku Spacerowej, Kościerskiej i Bytowskiej skręcam na Szwedzką Groblę i dojeżdżam do "Totemu" na skrzyżowaniu szlaków. "Totem" to moja nazwa - pozostałości po drzewie stojącym na środku skrzyżowania.

Dalej miałem jechać Skandią, ale skręciłem, bo zauważyłem ścieżki na których jeszcze nie mnie nie było ;) Minąłem Górę Wiecha (112mnpm) i Głowicę (122mnpm) aby znaleźć się znów na szlaku Skandii. Z doliny Samborowa podjechałem Lipnicką Drogą (niestety na zawodach się nie udało ;( ).

Skręcam w lewo z Lipnickiej i wjeżdżam w Rezerwat "Wąwóz Huzarów" - Bardzo dobrze, że to rezerwat bo jeszcze w takim stanie może przetrwać bardzo długo. Miejsce polecam o każdej porze rok, a szczególnie wczesną wiosną i późną jesienią kiedy brak liści nie przesłania rzeźby terenu.

Wracam na Lipnicką i dalej Kleszą Drogą w Kierunku Bytowskiej, ale żeby nie było za łatwo zamiast Rynarzewską podjeżdżam Drogą Marnych Mostów aby kolejny raz zaliczyć agrafkę na tej drodze.

Powrót przez Owczarnię i znów Gołębiewo, Wielki Kac i Karwiny ... dość szybko bo burza tuż, tuż ... Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gdyni

🚲 Trasa rowerowa: Kaszuby vol.2 Początek trasy: Kartuzy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 75,2 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 974 m

Suma zjazdów: 975 m Rowerzystom trasę poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa na Kaszuby. Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Dojazd do Kartuz i powrót do Gdyni dzięki PKM (w końcu się udało, w sezonie nie polecam). Długo będę pamiętał tegoroczną jesień na Kaszubach. Polecam tą wycieczkę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Kartuz

🚲 Trasa rowerowa: Wichrowe wzgórze Początek trasy: Kartuzy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 60,04 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 807 m

Suma zjazdów: 806 m Max_c74 poleca tę trasę rowerzystom Kolejna wycieczka rowerowa na Kaszuby. Trasa prowadzi dookoła Jeziora Rekowo, Białe, Kłodno, Bukrzyno Małe, Bukrzyno Duże, Brodno Wielkie, Brodno Małe. Po drodze kilka ciekawych miejsc i sporo pięknych widoków, zwłaszcza z Góry Sobótka. Polecam tą wycieczkę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Kartuz

🚲 Trasa rowerowa: Objazd trasy Garmin MTB Wejherowo 2016 Początek trasy: Wejherowo

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,59 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 106 m

Suma podjazdów: 1 282 m

Suma zjazdów: 1 289 m Tabrzo poleca tę trasę Próba objazdu trasy maratonu Garmina generalnie zakończona powodzeniem, jednak kilkanaście pomylonych zjazdów to chyba mój rekord.

Na trasie w większości są dobre szutry, ale jest też trochę piachu, trochę "niewiadomoczego" w postaci resztek gruzu, trochę błota (chociaż dzisiaj było bardzo sucho, ale jak popada to w kilku miejscach będzie wesoło ;) Jest też sporo dużych kamieni na drogach, które w większości będą pewnie oznakowane, ale lepiej patrzeć na drogę.

Najbardziej zdziwiło mnie poprowadzenie trasy przez "leśny WC" obok zatoczki na ul. Puckiej - nie przewracać się tam :)))

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Wejherowa

🚲 Trasa rowerowa: Mała pętla wokół Bieszkowickich Moczarów Początek trasy: Rumia

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,57 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 258 m

Suma zjazdów: 271 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca GR3miasto Blisko 20 km pętla wiedzie drogami gruntowymi i leśnymi duktami, z dala od jakiegokolwiek ruchu drogowego. To ciekawa propozycja szczególnie dla rodzin z dziećmi, które szukają wytchnienia na łonie przyrody. Trasa wiodąca wśród malowniczych jezior i mokradeł otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wielu osobom przypadła do gustu i nic dziwnego wszak okolice te to naprawdę ciekawy rejon nie tylko pod kątem wycieczek rowerowych, ale także i wędrówek. Bliskie sąsiedztwo wspaniałych, okolicznych jezior i leśnej głuszy urozmaica ten krajobraz, sprawiając, że turysta może jeszcze bardziej zagłębić się w przyrodzie i poznać jej kwintesencję. Podczas naszej wycieczki zobaczyliśmy kilka jezior, zarówno zdatne do kąpieli i plażowania, jak i objętych ochroną.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Rumi

🚲 Trasa rowerowa: Ciekawa pętelka w otulinie Lasów Otomińskich Początek trasy: Gdańsk

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,79 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 366 m

Suma zjazdów: 389 m Trasę dla rowerzystów poleca GR3miasto Blisko 20 km pętla wiedzie drogami gruntowymi i leśnymi duktami, z dala od wzmożonego ruchu drogowego. To ciekawa propozycja szczególnie dla rodzin z dziećmi, które szukają wytchnienia na łonie przyrody. Trasa wiodąca wśród malowniczych mokradeł otuliny Lasów Otomińskich wielu osobom przypadła do gustu i nic dziwnego wszak okolice te to naprawdę ciekawy rejon nie tylko pod kątem wycieczek rowerowych, ale także i wędrówek. Podczas naszej wycieczki zobaczyliśmy także neolityczną kopalnie bursztynu, która znajduje się na terenie Rezerwatu Przyrody "Bursztynowa Góra".

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gdańska

🚲 Trasa rowerowa: Przez Gołębiewo i Owczarnię na Wzniesienie Marii i Kleszą Drogę Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,85 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 205 m

Suma podjazdów: 1 786 m

Suma zjazdów: 1 800 m Tabrzo poleca tę trasę Gdzie ta wiosna? Poszukiwania pierwszych oznak wiosny zakończone niepowodzeniem :) Spróbujemy za tydzień.

Trasa po znanych szlakach, których część w połowie marca jest mocno rozjeżdżona przez ciężki sprzęt - jak co roku zresztą. Ale za to między Osową i Owczarnią odbudowują starą drogę do Owczarni i ścieżkę w kierunku Osowej również ... coś za coś :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gdyni

🚲 Trasa rowerowa: Pętla wzdłuż Raduni. Szlak Bursztynowy Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,13 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podjazdów: 1 541 m

Suma zjazdów: 1 536 m Wandrzejuk poleca tę trasę Dzisiejsza wyprawa zaczęła się niecodziennie, bo z przedmieść Gdańska na wysokości Kowal. Wyruszyliśmy w stronę jeziora Otomińskiego od strony ul. Jabłoniowej, gdzie po sprawnym pokonaniu leśnych podjazdów stanęliśmy pod drogowskazem na skrzyżowaniu szlaków. Jako że w planach była wycieczka w kierunkach południowych, wybraliśmy szlak czarny "Wzgórz Szymbarskich". Ruszyliśmy zatem przez las, by osiągnąć spektakularny zjazd do doliny rzeki Raduni. Mimo że było w miarę sucho, trzeba uważać na kamienie i "rowy" wyżłobione przez spływającą wodę. Malownicza przeprawa przez rzekę jak zwykle kończyła się małym bagnem i konieczne było przeniesienie rowerów nad rozlewiskiem. Kontynuujemy jazdę w stronę Łapina, początkowo wzdłuż torów, potem asfaltową drogą. W pewnym momencie porzucamy czarny szlak i asfaltem zjeżdżamy do Kolbud, przy okazji zwiedzając zabytkowy jaz na rzece. W Kolbudach wkraczamy na szlak żółty - "Bursztynowy" który poprowadzony jest równolegle do koryta Raduni. W lesie chwila przerwy na uzupełnienie płynów. I tu ciekawostka - na pobliskiej sośnie siedziała wielka sowa, która niestety odleciała gdy chciałem zrobić zdjęcie :) robi wrażenie takie spotkanie. Ruszamy zatem w kierunku Pręgowa, przekraczając wodę stalowym mostem.

Wyjeżdżamy z lasu, mijamy Pręgowo, osiągamy Bielkówek i ruszamy nasypem kolejowym w stronę Straszyna. Mijamy piękne elektrownie wodne z początku XX wieku, które cały czas produkują prąd. W dolnym biegu Raduni jest ich aż 9. Warto zatrzymać się na chwilę by obejrzeć te jedyne w swoim rodzaju zabytki hydrotechniki. Mijamy Straszyn i przed nami ostatni dziki etap wycieczki - za obwodnicą jedziemy gruntową drogą, a następnie polami wzdłuż zakoli Raduni. Wszędzie krzaki, zarośla - jest klimat :) W końcu wyjeżdżamy w Pruszczu, przy Faktorii. Może kiedyś uda się zwiedzić tą osadę, wydaje się być niezłą atrakcją. Do domu wracamy wałem przy kanale Raduni, niestety pod zimny, północny wiatr.

Jest to jedna z moich ulubionych tras osiągalnych bezpośrednio spod domu. Polecam szczególnie!

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pruszcza Gdańskiego

🚲 Trasa rowerowa: Do Lasów Otomińskich Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,97 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 435 m

Suma zjazdów: 416 m Voyo1 poleca tę trasę rowerzystom Dobra rozgrzewka wokół jezior Bielkowskiego i Otomińskiego. Znikoma ilość asfaltu na trasie powoduje że jedzie się bezpiecznie i można zobaczyć okolice Trójmiasta z innej perspektywy.

W restauracji Tabun w Otominie zjedliśmy smaczny obiad.

Daniel po raz pierwszy na trasie z naszą ekipą.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pruszcza Gdańskiego

🚲 Trasa rowerowa: Trzy punkty widokowe we wrzeszczańskich lasach Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 49,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podjazdów: 915 m

Suma zjazdów: 915 m Tabrzo poleca tę trasę Tym razem się udało. Dodatkowo, zamiast jednego punktu widokowego znalazłem trzy ;)

Nie wiedziałem, że na górkach koło Jaśkowej Doliny są takie przewyższenia. Najdziwniejszy za to jest sposób utrzymania ściółki przez jej schodkowe wycinanie - pierwszy raz coś takiego widziałem.

Widoki z punktów są super - trzeba tylko zabrać dłuższą lufę i statyw aby postrzelać foty na odległość

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gdyni

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!