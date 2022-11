Rowerem w woj. pomorskim. Gdzie w weekend 26 - 27 listopadaPodpowiadamy pomysły na wyprawę

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w woj. pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. pomorskim przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w woj. pomorskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Kamienna Góra Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,84 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 152 m

Suma podjazdów: 427 m

Suma zjazdów: 428 m Tabrzo poleca tę trasę rowerzystom Do wycieczki skłoniły mnie foty na fb wykonane z punktu widokowego na Kamiennej Górze. Dawno tam nie byłem i rzeczywiście widoczki są niezłe. Przydałoby się przyciąć jeszcze parę przeszkadzających krzewów i drzewek i byłby najlepszy punkt widokowy w Polsce! ;)

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Przyrody Kępa Redłowska Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,58 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 147 m

Suma podjazdów: 440 m

Suma zjazdów: 439 m Tabrzo poleca tę trasę rowerzystom Krótka trasa po pracy na jedno z ulubionych miejsc spacerów gdynian - Cypel Redłowski znajdujący się w Rezerwacie Przyrody o tej samej nazwie.

Możliwości dojazdu jest kilka: ja wybrałem wjazd od strony szpitala w Redłowie, ale najłatwiej jest chyba wjechać od strony plaży w Orłowie jadąc obok budynku Szkoły Plastycznej a potem odbić w prawo na ścieżkę ogrodzoną z obu stron solidnym drewnianym płotem, który widać zresztą na kilku zdjęciach z trasy.

Przebywając w Trójmieście Rezerwat ten należy koniecznie odwiedzić nie tylko ze względu na widoki z korony klifu, ale również na bardzo urozmaiconą, ciekawą rzeźbę terenu porośniętą bujną roślinnością oraz licznymi ścieżkami spacerowymi i rowerowymi.

Pamiętam czasy, kiedy teren samej korony Cypla Redłowskiego był niedostępny dla turystów i ogrodzony siatką na dość dużym obszarze.

Teraz nie ma żadnych płotów i zakazów ... i to wcale nie jest takie dobre, bo z jednej strony duży ruch turystyczny przyspiesza z pewnością degradację cypla, a poza tym ludzie wchodzą dosłownie wszędzie ... jeszcze trochę i znajdzie się ekstremalny wariat, który będzie chciał np. skoczyć na rowerze z klifu ...

🚲 Trasa rowerowa: Punkt widokowy nad Kazimierzem i Mechelinki Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 55,13 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 629 m

Suma zjazdów: 629 m Tabrzo poleca tę trasę Wycieczka na punkt widokowy nad Kazimierzem. Zawsze chciałem tam pojechać, ale nie przypuszczałem, że wjazdu praktycznie nie ma. Wzgórze górujące nad miejscowością Kazimierz z widowiskowym piaszczystym osuwiskiem jest dość niedostępne dla rowerzystów. Niestety trzeba pchać lub wnieść rowerek. Wybrałem chyba najgorszy wariant z możliwych, ale w drodze powrotnej znalazłem mało uczęszczaną ścieżkę o mniejszym nachyleniu. Podejrzewam, że od strony Rumskiej jest jakaś ścieżka, którą przynajmniej częściowo da się podjechać.

Drugi etap to Mechelinki ... jak już byłem tak blisko ;)

🚲 Trasa rowerowa: Sopot-Nowy Port Początek trasy: Sopot

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,51 km

Czas trwania wyprawy: 28 min.

Przewyższenia: 28 870 m

Suma podjazdów: 127 687 m

Suma zjazdów: 150 722 m CptJacki poleca tę trasę Trasa epicko łatwa, idealna na niedzielną przejażdżkę z pociechami. Jazda jest przyjemna, gdyż jedziemy cały czas po drodze rowerowej w bardzo dobrym stanie. Otoczenie parków, morza i lasów daje nam spokojny klimat wycieczki, jak i bliski kontakt z naturą. Dodatkową atrakcją są pozostałości baterii nadbrzeżnej w Parku Brzeźnieńskim im. JJ Haffnera. Po znacznej poprawie bezpieczeństwa w w/w parku nie czuję strachu, nawet gdy jeżdżę tam sam wieczorami.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Kłodawski (Pruszcz - Grabiny) - Rowerowy Zielony ver. 2017 Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,34 km

Czas trwania wyprawy: 53 min.

Przewyższenia: 24 m

Suma podjazdów: 107 m

Suma zjazdów: 110 m JJ_Active poleca tę trasę rowerzystom Szlak Kłodawski prowadzący z Pruszcza Gdańskiego do miejscowości Grabiny Zameczek. Szlak dosyć prosty i krótki mogą jednak wystąpić problemy z przejazdem na pieszym mostku tuż przed miejscowością Grabiny Zameczek. Jest tam wygrodzony teren zarówno od strony mostku pieszego (bramka) jak i od strony Pruszcza (brama z napisem uwaga zły pies). Osoba prywatna wygrodziła sobie ogólnodostępną część drogi prowadzącej do mostku i "uznała" go za swój teren co oczywiście jest niezgodne z prawem. Przejazd przez teren posesji nie stanowi naruszenia prawa własności. Osoba zamieszkująca w tej posesji najprawdopodobniej pousuwa wszystkie znaki znajdujące się w pobliżu mostku a kierujące rowerzystę przez teren tej posesji - pozostały tylko resztki betonu po palikach mocujących znaki.

🚲 Trasa rowerowa: Przez Gołębiewo i Owczarnię na Wzniesienie Marii i Kleszą Drogę Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,85 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 205 m

Suma podjazdów: 1 786 m

Suma zjazdów: 1 800 m Trasę dla rowerzystów poleca Tabrzo Gdzie ta wiosna? Poszukiwania pierwszych oznak wiosny zakończone niepowodzeniem :) Spróbujemy za tydzień.

Trasa po znanych szlakach, których część w połowie marca jest mocno rozjeżdżona przez ciężki sprzęt - jak co roku zresztą. Ale za to między Osową i Owczarnią odbudowują starą drogę do Owczarni i ścieżkę w kierunku Osowej również ... coś za coś :)

🚲 Trasa rowerowa: Tczew na przełaj Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 158,84 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 494 m

Suma zjazdów: 455 m Max_c74 poleca tę trasę rowerzystom Wycieczka rowerowa do Tczewa. Po drodze sporo ciekawych miejsc: domy podcieniowe, kościoły, cmentarze, zabytkowy wiatrak oraz zabytkowy most na Wiśle w Tczewie. Trasa jest łatwa do pokonania, ale dla osób, które zaczynają przygodę z rowerem polecam podzielenie wycieczki na 2-3 etapy.

🚲 Trasa rowerowa: Kaszubska jesień na dwóch kołach Początek trasy: Kartuzy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 134,21 km

Czas trwania wyprawy: 29 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 143 m

Suma podjazdów: 1 178 m

Suma zjazdów: 1 230 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lubimyrowery.pl Trasa dwudniowego rajdu rowerowego organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl).

Start rajdu w Kartuzach na dworcu PKP. Przejazd lokalnymi drogami w kierunku podkościerskiej wsi Rotembark. Po drodze wizyta w pokaźnych rozmiarów niedokończonym, "nowoczesnym zamku" w Łapalicach. Dalej odwiedzamy Chmielno i przystań nad jeziorem Kłodno. Kawa w wiatraku zlokalizowanym na wzgórzu w Ręboszewie. Cały przejazd głównie drogami gruntowymi skrytymi w leśnym otoczeniu Szwajcarii Kaszubskiej. Wielokrotnie okrążamy lub przejeżdżamy wzdłuż linii brzegowej okolicznych jezior polodowcowych. Teren bardzo urozmaicony i mocno pofałdowany. Różnice wysokości sięgające nawet kilkudziesięciu metrów nad poziomem morza. Trasa dość wymagająca, ale dająca wiele satysfakcji pod względem atrakcyjności krajobrazów jak i otaczającej przyrody. Pierwszy dzień rajdu zakończony kiełbaskami i ziemniakami pieczonymi w ognisku. Wieczór dobrej zabawy przy dźwiękach gitary.

Drugi dzień rajdu zaczynamy mglistym porankiem i widokami wschodzącego słońca odbijającego swoje promienie w porannej rosie skroplonej na pajęczych niciach ... Poetycki poranek na dwóch kołach... Wyruszamy z agroturystyki i przemieszczamy się w kierunku Jezior Wdzydzkich. Poruszamy się głównie drogami leśnymi niestety w wielu miejscach dość piaszczystymi. Dlatego trasa na tym odcinku polecana głównie dla rowerów górskich na grubych oponach. Co i tak nie jest gwarantem sprawnego przejazdu. Trudy piaszczystej wędrówki nagradza wspaniałe otoczenie lasów pogranicza Borów Tucholskich. Zdecydowanie odmienne przyrodniczo od tego co można zaobserwować w rejonie Szwajcarii Kaszubskiej. Podczas całego przejazdu w drugim dniu wielokrotnie napotykamy mniejsze i większe jeziora, oczka wodne lub bagna kaszubskie. Dzień rajdu kończymy na rynku w Kościerzynie. Do Gdańska powracamy kolejką PKM/SKM. Wybierając się kolejką PKM/SKM w rejon Kartuz lub Kościerzyny warto przewidzieć mogący się pojawić problem z dojazdem. W wagonach znajduje się tylko 6 wieszaków na rowery i często można spotkać się z odmową zabrania "ponadprogramowych" rowerzystów. Ale wszystko zależy od kierownika pociągu. W naszym przypadku z Gdańska do Kartuz mogło w pociągu jechać tylko 6 rowerów. Z kolei w drodze z Kościerzyny do Rębiechowo bez problemu kierownik pociągu wyraził zgodę na ponad 20 rowerów.

🚲 Trasa rowerowa: Czerwono-czarny do Tczewa Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 71,56 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 336 m

Suma zjazdów: 374 m Trasę dla rowerzystów poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa do Tczewa. Trasa jest łatwa do pokonania. Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Odwiedziliśmy m. in.: skansen w Mokrym Dworze, dzwonnicę w Wiślinie, kościół w Wróblewie, kaplicę w miejscowości Grabiny-Zameczek, kościół w Krzywym Kole, kościół w Steblewie. Polecam tą trasę.

