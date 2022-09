Rowerem w woj. pomorskim. Gdzie w weekend 1 - 2 październikaPomysły na jednodniowy wypad

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. pomorskim warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w woj. pomorskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Czarna pętla Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,34 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podjazdów: 530 m

Suma zjazdów: 528 m Rowerzystom trasę poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa do TPK. Po pracy warto wybrać się nawet na 2-3 godziny na rower żeby odpocząć. Trasa pełna jest szybkich zjazdów i pozwala się w pełni zrelaksować Polecam na dobranoc.

🚲 Trasa rowerowa: Przez Mierzeję Wiślaną Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 171,76 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podjazdów: 675 m

Suma zjazdów: 675 m Lubimyrowery.pl poleca tę trasę Trasa jednodniowego rajdu rowerowego przez Mierzeję Wiślaną. Celem rajdu była granica RP z Rosją.

Wyruszamy z Gdańska z parkingu przy Urzędzie Marszałkowskim. Dalej wzdłuż brzegów Opływu Motławy i przez Olszynkę docieramy do Rafinerii Gdańskiej. Lokalnym asfaltem o nieznacznym natężeniu ruchu samochodowego dojeżdżamy do Sobieszewa. Przez Wyspę Sobieszewską przejeżdżamy zalesionym rejonem, tym samym przejazd jest zdecydowanie wygodniejszy ponieważ dookoła hulał całkiem dokuczliwy wiatr. Po raz kolejny mieliśmy okazję zmierzyć się z dość interwałowymi wzniesieniam wyspy. Przygodę z Wyspą Sobieszewską kończymy na przystani promowej w Świbnie. Prom przez Wisłę kursuje do przystani w Mikoszewie. Już w Mikoszewie opuszczamy ucywilizowane rejony Mierzei i chowamy się w leśnych ostępach. Leśnymi duktami docieramy do okolic Jantaru. Tam rozpoczyna się najlepszy etap wyprawy... singiel wzdłuż wybrzeża. Zdjęcia nie oddają w pełni uroku tego miejsca ani frajdy i przyjemności z jazdy jakiej nam dostarczył. Wspaniała zabawa na singlu trała aż do okolic Kątów Rybackich. Dalszy etap jazdy to już leśne dukty nieco piaszczyste ale przejezdne dla roweru górskiego, które doprowadziły nas do Krynicy Morskiej. W Krynicy robimy dłuższą przerwę na obiad i odpoczynek przed dalszą jazdą. W Krynicy Morskiej swój początek ma całkiem niedawno wybudowany odcinek planowanej trasy rowerowej przez Piaski a kończący się tuż przy granicy z Rosją. Wcześniejszy kameralny przejazd leśnym duktem wymagający niekiedy przedzierania się przez trudno przejezdne leśne chaszcze przeistoczył się w jazdę szeroką i wygodną drogą pożarową. Aktualnie wygląda to dość dobrze, ale czy tak będzie w kolejnych latach? Jeżeli na tę drogę nie zostaną wpuszczone samochody, to z pewnością tak. Natomiast w przeciwnym razie droga zmieni się w zwykłą szutrówkę pokrytę tarką i garbami. Oby ten scenariusz się nie ziścił. Po spotakaniu z granicą do Gdańka śmigamy asfaltami. Wybór podyktowany warunkami atmosferycznymi. Całość drogi powrotnej minęła nam w deszczu i dość dokuczliwym wietrze.

🚲 Trasa rowerowa: Kierunek Długa Góra Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,77 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 156 m

Suma podjazdów: 1 409 m

Suma zjazdów: 1 401 m Trasę dla rowerzystów poleca Tabrzo Sobotnia trasa w kierunku Cisowej na objazd Długiej Góry zaczynajc od południowo-zachodniej strony. Niestety nie udało się objechać góry wokoło bo część szlaku była dzisiaj w fatalnym stanie i dałem sobie spokój. Po drodze oczywiście ulubione pętelki i kilka jesiennych panoram do zilustrowania szlaku ;)

🚲 Trasa rowerowa: Wejherowo-Darżlubie-Wejherowo Początek trasy: Wejherowo

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,06 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 390 m

Suma zjazdów: 1 396 m Darro poleca tę trasę Trasa łatwa o dobrej nawierzchni ,prowadzi w większości przez tereny leśne na których jest ograniczony ruch samochodów do 30km/h i zakaz zatrzymywania się na poboczach , na niektórych odcinkach jest całkowity zakaz ruchu dla samochodów. Na całej trasie spotkałem kilkadziesiąt rowerzystów i... 3 samochody. Z ciekawostek - kapliczka zbudowana z butelek po alkoholu niedaleko Darżlubia i kilka malowniczych mokradeł w poblizu trasy.

🚲 Trasa rowerowa: Zakamarki Długiej Góry Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 35,38 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 699 m

Suma zjazdów: 709 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Tabrzo Wycieczka z Dąbrowy na część trasy tegorocznego MTB Żuchliński. Na całą trasę nie starczyło czasu, ale przecież to wiosna jest dopiero ;) Polecam trasę ze względu na możliwość odwiedzenia punktów widokowych nad Pustkami Cisowskimi i Cisową, skąd Gdynia wygląda prawie jak Zakopane... Giewontu tylko brakuje.

Szlak granią Długiej Góry jest wymagający, bardzo techniczny, pełen korzeni i miejscami kopnego piasku, i dużo stromych podjazdów... czasami podejść :)

🚲 Trasa rowerowa: Wejherowo Park - Lasy Południowe - Park Początek trasy: Wejherowo

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,32 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 535 m

Suma zjazdów: 548 m Trasę dla rowerzystów poleca Darro Trasa łatwa w sam raz na popołudniowy wypad po pracy przed kolacją ;), lekki ale długi podjazd przez las i potem zjazd asfaltową droga do Wejherowa.

🚲 Trasa rowerowa: Jesienne Trójmiasto Początek trasy: Sopot

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,88 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podjazdów: 484 m

Suma zjazdów: 454 m Marek.klimowicz poleca tę trasę rowerzystom Jesienne Trójmiasto. Trasa zaczyna się w Gdyni i biegnie na terenie malowniczego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i ścieżkami rowerowymi. Po ok. czterech kilometrach dojeżdżamy do zamkniętego dla ruchu wyasfaltowanego odcinka przy leśniczówce Gołebiewko. (Doskonałe miejsce na treningi także dla kolaży szosowych). Jedziemy asfaltem sześć kilometrów i odbijamy w lewo, by wjechać na punkt widokowy. Z punktu rozpościera się piękny widok na Sopot i Zatokę Gdańską.(Z punktu jest możliwość skrócenia wycieczki i powrotu do Gdyni). Ponieważ czas goni, zjeżdżamy do Sopotu i ścieżkami rowerowymi, których w Gdańsku nie brakuje, jedziemy do Politechniki Gdańskiej, gdzie jesteśmy już umówieni z resztą ekipy. Z politechniki jedziemy nad morze. Jesień to według mnie najlepszy okres na nadmorską ścieżkę. W czasie wakacji staram się ją omijać. Pomimo że ścieżka ma dwa pasy, jest na niej tyle ludzi, że jazda to ciągły slalom. Natomiast jesienią to wymarzone miejsce z dala od samochodów z rześkim powietrzem znad Bałtyku. Dodatkowo przy ścieżce ustawione są latarnie, co umożliwia poruszanie się po zmroku. Ścieżką z mola w Gdańsku (niedaleko są knajpki, można zatrzymać się na herbatkę) jedziemy w stronę Sopotu. Nie ma dużo rowerzystów, pewnie dlatego, że jesień. Szybko robi się ciemno. Dojeżdżamy do mola w Sopocie. Latem ciężko tam przejść, teraz spotykamy tylko kilka osób.

Z Sopotu jest plan, by pojechać klifami, jednak w lesie jest już na tle ciemno, że lampki nie wystarczają. Postanawiamy zatem pojechać do domów na kolacyjkę. :)

🚲 Trasa rowerowa: Chełm - Lasy oliwskie - powrót ścieżką nadmorską Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,3 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podjazdów: 1 336 m

Suma zjazdów: 1 343 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Wandrzejuk Jedna z moich ulubionych porannych tras. Wyruszamy z Chełmu i sprawnie docieramy przez Morenę do Matemblewa, gdzie zaczyna się leśny odcinek. Po przejeździe pod Słowackiego ruszamy asfaltem w stronę Oliwy. W tej lokalizacji opcji tras jest wiele, ten wariant wycieczki omija zjazd asfaltem przez las, jedziemy zaś drogą gruntową prowadzącą wprost do "drogi węglowej", którą wspinamy się na Owczarnię. Tam, jadąc chwilę "drogą marnych mostów" skręcamy w las, by osiągnąć szczyt doliny Radości, którą zjeżdżamy do Oliwy. Dojeżdżamy do Spacerowej i jedziemy do góry wzdłuż drogi, by finalnie znaleźć się na początku "drogi nadleśniczych" którą kierujemy się w stronę Borodzieja.

Skręcamy w bardzo przyjemny zjazd do doliny świemierowskiej, a tam już czeka nas odcinek miejski. Przejeżdżamy nad torami i do domu powracamy już wzdłuż morza.

🚲 Trasa rowerowa: REWA- OSŁONINO-RZUCEWO-PUCK Początek trasy: Rumia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,08 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podjazdów: 457 m

Suma zjazdów: 535 m Rowerzystom trasę poleca Markwawrzyn Trasę możemy spokojnie pokonać rowerem turystycznym. 15% trasy prowadzi po drogach asfaltowych kiepskiego stanu, 15% po drogach ułożonych z płyt betonowych. Reszta trasy to częściowo utwardzone i szutrowe drogi.Trasę rozpoczynamy w miejscowości nadmorskiej REWA następnie udajemy się szutrową i utwardzoną drogą do rezerwatu BEKA który możemy przejechać po płytach betonowych. Rezerwat Beka jest ciekawym miejscem i warto się tam zatrzymać na podziwianie różnego rodzaju ptactwa. Dalej jedziemy utwardzoną drogą do miejscowości OSŁONINO. Jest to część międzynarodowej trasy rowerowej R10 i krajowej niebieskiej trasy rowerowej. Po przejechaniu m. OSŁONINO jedziemy dalej drogą asfaltową kiepskiego stanu do miejscowości RZUCEWO gdzie możemy zwiedzić zamek JANA III SOBIESKIEGO i OSADĘ ŁOWCÓW FOK. Dalej jedziemy blisko brzegu do miejscowości PUCK. W połowie drogi między RZUCEWEM a PUCKIEM musimy wykonać bardzo ostry podjazd na klif którym dalej udajemy się do m. PUCK. Z klifu rozciągają się przepiękne widoki na cała Zatokę i okoliczne pola.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa na Lisewiec Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,81 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 827 m

Suma zjazdów: 839 m Trasę dla rowerzystów poleca Voyo1 Dobra trasa na wypad turystyczny na szutry i leśne ścieżki.

Zaskakująca duża ilość szutrów pozwala cieszyć się spokojną jazdą.

Na pewno te drogi będą jeszcze mnie widziały wiele razy.

