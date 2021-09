Rowerem w woj. pomorskim. Gdzie na weekend 4 - 5 września? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w woj. pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 4 - 5 września wybraliśmy 10 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. pomorskim warto sprawdzić w weekend 4 - 5 września.

Wycieczki rowerowe w woj. pomorskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 4 września w woj. pomorskim ma być od nan°C do nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 5 września w woj. pomorskim ma być od nan°C do nan°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Jeziora i mokradła w okolicach Trójmiasta Początek trasy: Skarszewy

Stopień trudności: 2

Dystans: 41 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 83 m

Suma podjazdów: 526 m

Suma zjazdów: 549 m GR3miasto poleca tę trasę Wycieczka, której trasa przebiega nad urokliwymi jeziorami oraz mokradłami, to nie tylko propozycja na upalne lato, kiedy to marzymy o schłodzeniu ciała w wodzie, czy wylegiwaniu się na plaży. Trasa jest na tyle uniwersalna, że można pokonać ją o dowolnej porze roku. Większość dróg, którymi prowadzi, to drogi gruntowe, rzadko uczęszczane przez samochody. Pod kątem sumy przewyższeń, to z pewnością wspaniały kąsek dla rowerzystów przygotowujących się do startów w maratonach MTB.

🚲 Trasa rowerowa: Frombork terenowy Początek trasy: Sztum

Stopień trudności: 2

Dystans: 71,23 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 206 m

Suma podjazdów: 1 077 m

Suma zjazdów: 1 065 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Noretkowo Z Elbląga do Fromborka, ale trzymając się w głównej mierze terenu.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Motławski pieszy Początek trasy: Kwidzyn

Stopień trudności: 2

Dystans: 38,81 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podjazdów: 192 m

Suma zjazdów: 215 m GR3miasto poleca tę trasę rowerzystom

Szlak Motławski, zarówno ten rowerowy jak i pieszy, jak sama nazwa mówi, wiodą wzdłuż rzeki Motławy. Obie trasy umożliwiają przebycie z Gdańska do Tczewa, bądź na odwrót, gdyż znakowane są dwukierunkowo. Przemierzając Żuławy Gdańskie będziemy mieli więc okazję kontemplację przyrody oraz zapoznanie się z ciekawymi dziejami tutejszej architektury. Szlak rowerowy skierowany jest do cyklistów gustujących w jeździe przygotowanymi drogami rowerowymi: asfaltowymi bądź o nawierzchni bitumicznej, zaś szlak pieszy pod piechurów, choć to również ciekawy kąsek dla rowerzystów lubiących jazdę terenową, z dala od ruchu samochodowego. Jeśli nie chcemy wracać z któregoś ze szlaków koleją, warto najpierw udać się jednym, a wrócić drugim. Atrakcje obu szlaków w skrócie: Niewątpliwie największą atrakcją jest tu sama przyroda. Przemierzając rowerem oba szlaki, na niemalże całej ich długości mamy do czynienia z głównym nurtem rzeki Motławy. Poznajemy także jej kanały i dopływy: Kłodawę, Czarną Łachę i Radunię. Wisienką na torcie będzie także królowa polskich rzek – Wisła. Pomiędzy kanałami i rzekami rozciągają się malownicze pola i łąki oraz wszechobecne charakterystyczne wierzby, cudne o każdej porze roku!

Kolejnym powodem, dla którego warto udać się na wycieczkę krajoznawczą Szlakiem Motławskim, są ciekawe zabytki, przede wszystkim sakralne. Mijamy wiele wsi bogatych w ceglane kościółki gotyckie, wywodzące się z krzyżackich czasów. Często przy obiektach tych podziwiać można maleńkie cmentarze, z pomnikami mennonickimi, zwanymi stelami. Po drodze zobaczymy też wiele pięknie odrestaurowanych drewnianych domów, w tym także tych podcieniowych. Atrakcje pieszego Szlaku Motławskiego: -Tczew, tereny nadwiślane, z oddali widoczny zabytkowy most drogowy nad Wisłą

-Koźliny, XVIII wieczny spichrz i obora oraz XIV wieczny gotycki kościół i cmentarz mennonicki

-Suchy Dąb, XIV wieczny gotycki kościół z barokowym dzwonem na wieży

-Wróblewo, XVI wieczny drewniany kościół, o konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłą

-Gdańsk, ponad 200-letni Dwór Olszynka,

-Gdańsk, bastiony górujące nad Opływem Motławy.

🚲 Trasa rowerowa: Doliny oliwskie Początek trasy: Lębork

Stopień trudności: 2

Dystans: 23,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 215 m

Suma zjazdów: 254 m Trasę dla rowerzystów poleca Tourbike Z Sopotu wzdluz sciezki nadmorskiej do Jelitkowa, pozniej w strone Zoo w Oliwie, ul. Koscierska do konca i dalej juz : Dolina Ewy, Dolina Swiezej Wody,Dolina Zajaczowskiego Potoku, Dolina Radosci, Dolina Schwabego i Dolina Oliwskiego Potoku. Wszedzie pieknie, wszedzie kwiaty, ptaki i czasami szum malych potokow. Sporo lekkich podjazdow, chwilami odcinki piaszczyste, wiekszosc utwardzonymi duktami i asfaltowymi odcinkami drog. Mozna sie zmeczyc, ale to wszystko z dala od uczeszczanych szlakow. Po drodze podziwiac mozna m.in.: budynek Mlyna Prochowego ktorego poczatki siegaja XVI w., Diabelski Kamien - najwiekszy glaz w TPK, Kuznie Wodna, Młyn Oliwski, Hotel Oliwski.

🚲 Trasa rowerowa: Zakamarki Gdańska (Góra Szubieniczna) Początek trasy: Łeba

Stopień trudności: 1

Dystans: 46,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 550 m

Suma zjazdów: 548 m Rowerzystom trasę poleca Max_c74 Krótka wycieczka rowerowa, której celem była m.in. Góra Szubieniczna w Gdańsku. Po drodze odwiedziłem sporo ciekawych miejsc. Trasa jest łatwa do pokonania, ale miejscami wymaga większego wysiłku ze względu na ukształtowanie terenu. Polecam tą trasę.

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Beka Początek trasy: Hel

Stopień trudności: 2

Dystans: 61,35 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 156 m

Suma podjazdów: 459 m

Suma zjazdów: 460 m Rowerzystom trasę poleca Tabrzo Wycieczka do rezerwatu Beka. Tam gdzie kiedyś była osada rybacka, jest obecnie jeden z ptasich rezerwatów w chronionym dodatkowo obszarze Natura 2000. Szczerze mówiąc, sam rezerwat nie jest wielką atrakcją dla zwiedzających. chyba, żeby wziąć dobrą lornetkę albo dobry teleobiektyw, bo ptaków rzeczywiście lata mnóstwo.

🚲 Trasa rowerowa: Pochylnie Kanału Elbląskiego z roweru Początek trasy: Sztum

Stopień trudności: 2

Dystans: 82,82 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 431 m

Suma zjazdów: 432 m GR3miasto poleca tę trasę Żuławy to piękny region, obfity w różnego rodzaju zabudowania, które swój rozwój zapewniają osadnictwu holenderskiemu. Wybierając się na wycieczkę nadal można tu spotkać wiele pięknie rzeźbionych drewnianych domów, ceglanych kościołów, bądź ich ruin, a także starych cmentarzy mennonickich. Podczas naszej całodziennej wyprawy udało nam się zobaczyć każde z osobna, jednak głównym celem wycieczki były unikatowe w skali światowej zabytki hydrotechniczne. Mowa oczywiście o pochylniach na Kanale Elbląskim. Trasa choć wydaje się długa, pokona każdy średniozaawansowany rowerzysta. Poza tym zawsze rozłożyć ją można na cały dzień, bądź weekend.

🚲 Trasa rowerowa: Złotów - wyprawa rowerowa: zapach rzepaku i lasu Początek trasy: Kępice

Stopień trudności: 1

Dystans: 56,45 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 310 m

Suma zjazdów: 284 m A.rz57 poleca tę trasę rowerzystom

Ruszamy z pod hotelu i restauracji Zacisze w Złotowie. Pierwszy etap prowadzący przez Zalesie, Annopole, Bartoszkowo, Tarnowiec i Sokolną cechuje się pięknymi widokami wiosennych pól a zwłaszcza kwitnącego rzepaku. Żółć i zapach są "powalające". Następny etap to droga przez las, prowadząca przez Plecemin, Płytnicę, Tarnowski Młyn, Ptuszę, fabrykę tektury, aż do Tarnówki. Wiosenny las w słońcu jest naprawdę uroczy, a zapach sosny niesamowity. Trzeci odcinek to droga asfaltowa z Tarnówki przez Węgierce, Zalesie do Złotowa wiodąca ponownie wśród pól w "kolorze wiosny ".

Warto zwiedzić: w Bartoszkowie polecam odwiedzenie dworu i parku dworskiego z pierwszej połowy XIX w., wpisane do rejestru zabytków.

w Annopolu ciekawy folwark z dworem i parkiem podworskim założony w 1743 r. przez księcia Aleksandra Sułkowskiego.

W Sokolnej murowany kościół neogotycki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, który zbudowano w latach 1896-1897, natomiast poświęcono 8 grudnia 1947 roku oraz cmentarz poewangelicki.

most kolejowy nad rzeką Gwdą nieistniejącej już linii kolejowej Złotów - Wałcz. Linia powstała w 1914r. a zlikwidowały ją wojska radzieckie w 1945r.

zapora na rzece Gwda z elektrownią wodną w Tarnowskim Młynie.

budynek byłego młyna wodnego w Ptuszy wraz z zaporą na rzece Młynówka i elektrownią wodną. Obecnie w budynku mieści się agroturystyka.

elektrownia wodna w Ptuszy na rzece Gwda powstała w roku 1932.

fabryka tektury w Tarnówce.

Zakwaterowanie:

Złotów: Hotel Zacisze z restauracją.

Ptusza: agroturystyka w byłym młynie.

POLECAM!!

🚲 Trasa rowerowa: Trasa - Zamkami Krzyżackimi Początek trasy: Prabuty

Stopień trudności: 2

Dystans: 670,8 km

Czas trwania wyprawy: 195 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 219 m

Suma podjazdów: 2 645 m

Suma zjazdów: 2 527 m Trasę dla rowerzystów poleca Makrosso

Trasę śladami Zamków Krzyżackich udało nam się zrobić w około 8 dni. Wszystko oczywiście zależy od tego czym się poruszamy, jaką mamy pogodę oraz ile chcemy zwiedzić. Wyprawę zaczęliśmy w Malborku, do którego można dostać się pociągiem, koniec natomiast był to Kętrzyn, z którego również można wydostać się pociągiem ;) Trasa prowadzi głównie mało zatłoczonymi drogami, czasem - wiejsko, leśnymi traktami. Jeśli chodzi o noclegi można bardzo łatwo znaleźć "pokoje gościnne" czy też schroniska młodzieżowe. Poruszając się trasą odwiedzamy takie miejsca jak Malbork, Gniew, Grudziądz, Kwidzyn, Rogóźno, Radzyń Chełmiński, Chełmża, Zamek Bierzgłowski, Toruń, Golub-Dobrzyń, Brodnica, Lidzbark, Działdowo, Nidzica, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Reszel, Barciany i Kętrzyn.

Właściwie w każdym z wymienionych miejsc jest co zobaczyć. Ważniejsze opisy przy "waypointach".

