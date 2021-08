Rowerem w woj. pomorskim. Gdzie na weekend 28 - 29 sierpnia? Pomysły na jednodniowy wypad

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 28 - 29 sierpnia wybraliśmy 10 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. pomorskim warto sprawdzić w weekend 28 - 29 sierpnia.

Stopień trudności: 2

Dystans: 71,61 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podjazdów: 728 m

Suma zjazdów: 723 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lubimyrowery.pl Trasa realizowana w ramach rekreacyjnych rajdów rowerowych serwisu internetowego LubimyRowery.pl.

Nazwa trasy nie jest związana z instniejącym w rzeczywistości szlakiem. To inwencja własna prowadzącego. Do realizacji przejazdu najlepiej wykorzystać rower górski. Rowery turystyczne lub trekingowe ze względu na teren przez jaki trasa prowadzi mogą nie podołać zadaniu. W wielu miejscach prowadzi dość piaszczystymi leśnymi duktami lub błotnistymi drogami gruntowymi.

🚲 Trasa rowerowa: Kaszubska jesień na dwóch kołach Początek trasy: Skarszewy

Stopień trudności: 2

Dystans: 134,21 km

Czas trwania wyprawy: 29 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 143 m

Suma podjazdów: 1 178 m

Suma zjazdów: 1 230 m Lubimyrowery.pl poleca tę trasę rowerzystom Trasa dwudniowego rajdu rowerowego organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl).

Start rajdu w Kartuzach na dworcu PKP. Przejazd lokalnymi drogami w kierunku podkościerskiej wsi Rotembark. Po drodze wizyta w pokaźnych rozmiarów niedokończonym, "nowoczesnym zamku" w Łapalicach. Dalej odwiedzamy Chmielno i przystań nad jeziorem Kłodno. Kawa w wiatraku zlokalizowanym na wzgórzu w Ręboszewie. Cały przejazd głównie drogami gruntowymi skrytymi w leśnym otoczeniu Szwajcarii Kaszubskiej. Wielokrotnie okrążamy lub przejeżdżamy wzdłuż linii brzegowej okolicznych jezior polodowcowych. Teren bardzo urozmaicony i mocno pofałdowany. Różnice wysokości sięgające nawet kilkudziesięciu metrów nad poziomem morza. Trasa dość wymagająca, ale dająca wiele satysfakcji pod względem atrakcyjności krajobrazów jak i otaczającej przyrody. Pierwszy dzień rajdu zakończony kiełbaskami i ziemniakami pieczonymi w ognisku. Wieczór dobrej zabawy przy dźwiękach gitary.

Drugi dzień rajdu zaczynamy mglistym porankiem i widokami wschodzącego słońca odbijającego swoje promienie w porannej rosie skroplonej na pajęczych niciach ... Poetycki poranek na dwóch kołach... Wyruszamy z agroturystyki i przemieszczamy się w kierunku Jezior Wdzydzkich. Poruszamy się głównie drogami leśnymi niestety w wielu miejscach dość piaszczystymi. Dlatego trasa na tym odcinku polecana głównie dla rowerów górskich na grubych oponach. Co i tak nie jest gwarantem sprawnego przejazdu. Trudy piaszczystej wędrówki nagradza wspaniałe otoczenie lasów pogranicza Borów Tucholskich. Zdecydowanie odmienne przyrodniczo od tego co można zaobserwować w rejonie Szwajcarii Kaszubskiej. Podczas całego przejazdu w drugim dniu wielokrotnie napotykamy mniejsze i większe jeziora, oczka wodne lub bagna kaszubskie. Dzień rajdu kończymy na rynku w Kościerzynie. Do Gdańska powracamy kolejką PKM/SKM. Wybierając się kolejką PKM/SKM w rejon Kartuz lub Kościerzyny warto przewidzieć mogący się pojawić problem z dojazdem. W wagonach znajduje się tylko 6 wieszaków na rowery i często można spotkać się z odmową zabrania "ponadprogramowych" rowerzystów. Ale wszystko zależy od kierownika pociągu. W naszym przypadku z Gdańska do Kartuz mogło w pociągu jechać tylko 6 rowerów. Z kolei w drodze z Kościerzyny do Rębiechowo bez problemu kierownik pociągu wyraził zgodę na ponad 20 rowerów.

🚲 Trasa rowerowa: Bory Tucholskie I Początek trasy: Bytów

Stopień trudności: 1

Dystans: 27,79 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 135 m

Suma zjazdów: 134 m Arturooo poleca tę trasę Małe Swornegacie – Chojniczki – Charzykowy – Funka – Małe Swornegacie ( 28 km – około 50% leśne piaszczyste drogi, 50% asfalt) Cudowne miejsce na aktywne, rodzinne wakacje: południowa część Kaszub - Małe Swornegacie. Wioska na przesmyku między dwoma jeziorami: Charzykowskim i Krasińskim, znajdująca się na północ od Chojnic. Stąd startujemy - po południu rowerowa wycieczka wraz synem przez lasy Parku Narodowego Bory Tucholskie. Kierujemy się asfaltem w stronę miejscowości Charzykowy, a gdy za ostatnimi budynkami Sworów, asfaltowa droga zakręca w prawo – my odbijamy w leśną drogę po lewej stronie, pilnując niebieskich znaków pieszych. Chociaż jest upał, jedzie się przyjemnie - przez większość trasy mamy cień. Czasami droga jest piaszczysta i prowadzi przez liczne pagórki.

Dojeżdżamy do j. Pleśno i spotykamy rozwidlenie szlaków. Skręcamy w lewo i pieszo pod górę (piasek) podchodzimy kawałek za znakami czerwonymi. Na wzniesieniu szlak skręca w prawo i odtąd jadąc ścieżką z mnóstwem szyszek, z wysokiego brzegu podziwiamy jezioro po prawej stronie na dole.

Gdy szlak dociera do końca jeziora – spotykamy leśną drogę z kolejnym węzłem szlaków. Po lewej stronie znajdują się charakterystyczne drewniane kładki spacerowe, umocowane na palach powyżej podmokłego terenu. Kierujemy się na południe, czyli skręcamy w prawo – leśną drogą zamierzamy odwiedzić Charzykowy, znajdujące się na południowym brzegu J. Charzykowskiego. Gdy po prawej stronie zza drzew miga światło odbijające się od wody – zjeżdżamy do jeziora Gacno. Tu robimy sobie przerwę – jedzie z nami przecież ośmiolatek. Jedziemy kawałek dalej wzdłuż brzegu jeziora, następnie wracamy do opuszczonej leśnej drogi. Gdy spotykamy znaki zielone – najpierw prowadzą wspomnianą drogą.

Później odbijają w prawo, a my wraz z nimi. Nawierzchnia się pogarsza i często jest piaszczysta. Po drodze spotykamy zagubione w lesie głazy - pomniki z wyrytymi napisami, znakami i postaciami, które jednak są zatarte przez upływ czasu. Magiczna kraina. Niczym w książce Tolkiena. Dookoła żadnego człowieka i tylko kilometry lasu. Pewno za drzew obserwują nas leśne Elfy...

Czasami na drodze spotykamy zdezelowane rowery, który należą do miejscowych zbieraczy grzybów i jagód. Dopiero teraz spostrzegamy, że grzyby rosną dosłownie wszędzie! Jednak brak pewności co do ich zastosowania kulinarnego powoduje, że jedziemy dalej. Gdy las się kończy przed nami otwierają się sielskie widoki z łąkami i pastwiskami. Dojeżdżamy do wsi Chojniczki - tu sklep, więc obowiązkowe uzupełnienie płynów. Dalej w centrum wsi skręcamy w prawo, fantastyczny asfaltowy zjazd z widokiem na jezioro i… Charzykowy. Tutaj klimat gwałtownie się zmienia - tłum, gwar, zgiełk i ryk silników łodzi motorowych...

Ponieważ syn domaga się przerwy - około godziny spędzamy na plaży, by nacieszył się wodą i nabrał sił do drogi powrotnej. Gdy słońce powoli zaczynało się zbliżać do linii horyzontu - ruszamy z powrotem. Najpierw świetnie utrzymaną ścieżką rowerową, która biegnie wzdłuż brzegu jeziora. Potem drogą asfaltową o małym natężeniu ruchu samochodowego, z widokiem na jezioro po lewej. Po jakimś czasie znowu Małe Swornegacie. Sklep jest jeszcze otwarty. Robimy więc niezbędne zakupy i przy wieczornym grillu planujemy, jak spędzimy następny dzień...

Zważywszy, że dał radę ośmiolatek - trasa przejezdna dla każdego dorosłego.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa brzegiem jeziora Jamno Początek trasy: Miastko

Stopień trudności: 2

Dystans: 39,24 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 320 m

Suma zjazdów: 320 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Forum_Koszalin Trasa poprowadzona przez Jamno i Łabusz niemalże brzegiem jeziora Jamno. Mimo stosunkowo małej odległości (39 km) warto się do niej dobrze przygotować. Podjazd do Koszalina od strony Sianowa bywa wymagający, daje on jednak dużą satysfakcję z jazdy.

🚲 Trasa rowerowa: Młynki pętla Początek trasy: Kwidzyn

Stopień trudności: 2

Dystans: 42,76 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podjazdów: 861 m

Suma zjazdów: 895 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Voyo1 MTB w pełnym wydaniu. Zalew w Młynkach to miejsce, przez które warto prowadzić trasy rowerowe, na brzegu można spotkać wędkarzy a samo miejsce może być elementem wielu tras.

🚲 Trasa rowerowa: TRZY ZAMKI Początek trasy: Prabuty

Stopień trudności: 1

Dystans: 53,58 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 102 m

Suma podjazdów: 1 594 m

Suma zjazdów: 1 617 m Buczek poleca tę trasę

Wola wspólnego pokręcenia była tak duża, że nie gasiły jej nawet nieciekawe prognozy pogodowe. Po prostu musieliśmy się gdzieś wybrać, a, że od roku obiecujemy sobie Grudziądz i okolice to tam właśnie ruszamy. Oczywiście pojeżdżenie na rowerze może być celem samo w sobie, ale wyznaczyliśmy sobie trzy inne cele. Wszystkie trzy ceglane, gotyckie i pokrzyżackie. Relacja:

🚲 Trasa rowerowa: Wzniesienia Puszczy Wierzchucińskiej Początek trasy: Lębork

Stopień trudności: 2

Dystans: 52,66 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podjazdów: 690 m

Suma zjazdów: 722 m GR3miasto poleca tę trasę Puszcza Wierzchucińska, to niewielki obszar leśny położony pomiędzy Pojezierzem Słowińskim a Kaszubskim, na skraju Wysoczyzny Żarnowieckiej. Porastają go głównie drzewostany sosnowe dzięki czemu pomimo, iż wokół jest szaro, buro i ponuro, tam wiecznie zielono. W leśnej gęstwinie w oczy rzucają się także liczne stare buki i dęby, których konary obciągnięte są mchami i porostami. Przemierzając tę okolicę napotkamy na wiele śródleśnych bagien oraz niedostępnych jezior, w których woda jest czarna jak smoła. Jak się okazuje obszar ten obfituje w dość pokaźne i mocno pofałdowane wzniesienia, których szczyty oscylują od 100 do 180 m n.p.m. Na naszej trasie zagłębiliśmy się w gęstych, wiecznie zielonych lasach sosnowych, zobaczyliśmy stare okazy buków i dębów, a także ciekawe jeziora o wodach czarnych jak smoła. Podobno barwa ta bierze się od borowiny, która jest odmianą torfu leczniczego, a ten z kolei dobrze wpływa na naszą skórę. Teraz już wiem skąd latem tu tyle plażowiczów "wysmarowanych błotem" ;) Ułożona przez nas trasa rowerowej eskapady wiodła ścieżkami i drogami gruntowymi przez bajeczne tereny: to wspinając się na zapierające dech w piersiach wzgórza, to opadając do dolin i wąwozów, którymi wiją się malownicze potoki. Część trasy opierała się zarówno o znane mam odcinki szlaków turystycznych jak również o dotąd nieznane nam leśne dukty, które odkryły przed nami wiele ciekawych miejsc. Prócz aktywnego wypoczynku na łonie natury, celem naszej wizyty w tych okolicach było zapoznanie się z malowniczymi zakątkami najwyższego ze szczytów – Góry Wysokiej, mierzącej 179,2 m n.p.m. Najpiękniejsze, niemalże górskie widoki rozpościerają się z liczącego prawie 140 m wysokości wzniesienia górującego nad Strzenielinem. Liczba górek i wzniesień, jakie mieliśmy do pokonania na zaplanowanej trasie była w stanie zaspokoić nawet najbardziej wymagających uczestników wycieczki. Nasza trasa w 90 proc. wiodła drogami gruntowymi i leśnymi duktami, kilka odcinków pokonaliśmy także bocznymi drogami asfaltowymi. Pomimo wysiłku, jaki musieliśmy włożyć w pokonanie licznych wzniesień, niejednokrotnie mieliśmy okazję zachwycać się pięknem otaczającej nas przyrody. Kaszuby Północne to bardzo atrakcyjny rejon dla wycieczek zarówno rowerowych jak i pieszych, choć bardzo dobrym pomysłem na turystykę jest również spojrzenie na te przepiękne okolice z siodła. W okolicy jest mnóstwo ciekawych stajni

