Rowerem w woj. pomorskim. Gdzie na weekend 21 - 22 sierpnia? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

🚲 Trasa rowerowa: II Żurawinowy Rajd Rowerowy

Początek trasy: Skarszewy

Stopień trudności: 2

Dystans: 160,19 km

Czas trwania wyprawy: 35 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 253 m

Suma podjazdów: 1 504 m

Suma zjazdów: 1 466 m

Trasa dwudniowego rajdu rowerowego, którego celem był udział w kaszubskim festynie - Festiwal Żurawiny. Impreza odbyła się 9 i 10.09.2016.

Trasa rajdu rozpoczęła się w Gdańsku tuż przy Dworcu Głównym PKP skąd przedostaliśmy się w obszar Parku Oruńskiego gdańskimi drogami rowerowymi (niestety na pewnym odcinku w trakcie remontu). Dalsza trasa to dość kłopotliwy (ze względu na ruch samochodowy) wyjazd w kierunku miejscowości Otomin. Dalsza droga to już zdecydowanie odmienny klimat... Krajobrazy i otocznie typowe dla kaszub. Lokalnymi drogami gruntowymi i leśnymi przedostaliśmy się w kierunku Żukowa i Szwajcarii Kaszubskiej. To odcinek dość mocno pofałdowany i górzysty wymagający od rowerzysty co najmniej średniej kondycji i wytrwałości. Podjazd wieńczący nasz wysiłek to odcinek od okolic miejscowości Wieżyca do miejscowości Szymbark. To najwyższe i najtrudniejsze wzniesienie całej trasy. To właśnie odcinek, który zmusił część uczestników rajdu do podejścia obok roweru ;) ... Dalszy odcinek to już mniej pofałdowana trasa do Zielenina, gdzie mieliśmy okazję zasmakować specjałów kuchni kaszubskiej - zupa żurawinowa - To właśnie dla niej część z nas wzięła udział w rajdzie. W Zieleninie mogliśmy również zobaczyć na własne oczy jak wygląda naturalne środowisko występowania żurawiny. Po pikniku okraszonym kaszubskimi przyśpiewami udaliśmy się na nocny spoczynek do agroturystyki Gościna w Kaliskach koło Kościerzyny.

Rankiem dnia następnego wyruszyliśmy w kierunku Kościerzyny gdzie wzięliśmy udział w rodzinnym rajdzie rowerowym organizowanym przez kościerski oddział PTTK Promyk. Na trasie tej małej pętelki zorganizowany został lokalny piknik we wsi Rotembark w agroturystyce Na Kampie. To właśnie tam mogliśmy dosłownie najeść się kaszubskimi Ruchankami ... ;P z żurawiną - oczywiście kaszubską!

Posileni tym tradycyjnym smakołykiem wyruszyliśmy na ciąg dalszy żurawinowego festiwalu do miejscowości Dobrogoszcz położonej na malowniczym jeziorem o tej samej nazwie. I tutaj znów smakołyki - tradycyjne, naturalne i niesamowicie pyszne dania kuchni kaszubskiej ... i nie tylko ... Specjalnie na tę okazje Hotel Stary Browar Kościerzyna przygotował w swojej browarni ciekawe w smaku piwo żurawinowe.

Posileni i pełni energii ruszyliśmy całą ekipą w kierunku Gdańska. Na drogę powrotną wybraliśmy w dużej części szlak Hymnu Narodowego na odcinku od Bedomina do Nowej Karczmy. Dalsza trasa to już przygotowany na tę okazję przebieg według indywidualnego pomysłu organizatora. Ważne, żeby bezpiecznie i w pięknych okolicznościach kaszubskiej przyrody dotrzeć do Gdańska. I tak było...

