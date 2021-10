Rowerem w woj. pomorskim. Gdzie na weekend 16 - 17 października? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Rozważasz trasę rowerową w woj. pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 16 - 17 października przygotowaliśmy 10 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. pomorskim proponujemy na weekend 16 - 17 października.

Trasy rowerowe w woj. pomorskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 października w woj. pomorskim ma być 12°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 17 października w woj. pomorskim ma być 12°C.Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. 🚲 Trasa rowerowa: Dookoła jezior Krępsk i Szczytno Początek trasy: Miastko

Stopień trudności: 1

Dystans: 53,74 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 83 m

Suma podjazdów: 473 m

Suma zjazdów: 454 m A.rz57 poleca tę trasę Przesiadamy się z samochodu na rowery w Barkowie. Od razu ruszamy polną drogą przez Gębarzewo i Biskupnicę do Krępska. Tu jedziemy dalej wzdłuż jeziora Krępsko i po przecięciu krajówki nr 25 poruszamy się aleją domków letniskowych nad jeziorem Szczytno Duże. Po wyjeździe na asfalt mijamy Szczytno, Zawadę i zjeżdżamy na północny koniec jeziora aby się posilić. Po powrocie na szosę, kontynuujemy jazdą do zjazdu na Hotel Aubrecht. "Kocimy łbami" docieramy do hotelu, który jest w trakcie rozbudowy. Robi spore wrażenia jak na obiekt na odludziu. Jadąc wzdłuż jeziora natrafiamy na dużą kolonię działek letniskowych i na ośrodek wypoczynkowy z plażą w Rzewnicy. Bardzo ciekawe miejsce. Polną drogą docieramy do Gwieździna i stąd wąziutkim, spokojnym asfaltem, bez samochodów, przez las docieramy do drogi wojewódzkiej nr 201, którą wracamy do Barkowa. Tu w hotelu można coś zjeść i wrócić do domu.

Ciekawa, urozmaicona trasa. Różne drogi, sporo lasu, piękne widoki i jeziora. Przede wszystkim spokój na drogach. Zapraszam

🚲 Trasa rowerowa: Przyrodniczy szlak rowerowy Pętla Lipno Początek trasy: Kościerzyna

Stopień trudności: 2

Dystans: 19,54 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podjazdów: 243 m

Suma zjazdów: 224 m Rowerzystom trasę poleca GR3miasto Pętla Lipno to przyrodniczy szlak rowerowy wytyczony we wschodniej części Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Oznakowana kolorem czarnym trasa rozpoczyna się między miejscowością Dziemiany a Leśniczówką Głuchy Bór. Pętla wraz z dwunastoma tablicami edukacyjnymi liczy nieco ponad 20 km. Szlak wiedzie leśnymi duktami i drogami gruntowymi przez gęste bory urozmaicone licznymi śródleśnymi jeziorkami i torfowiskami. Gdzieniegdzie z oddali widać także większe akweny jak: jezioro Słupino oraz Cheb. Na jednym z odcinków szlak umożliwia odbicie na oznakowany łącznik, do platformy widokowej nad akwenami Lipno i Lipinko .

🚲 Trasa rowerowa: Czerwono-czarny do Tczewa Początek trasy: Łeba

Stopień trudności: 1

Dystans: 71,56 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 336 m

Suma zjazdów: 374 m Max_c74 poleca tę trasę Wycieczka rowerowa do Tczewa. Trasa jest łatwa do pokonania. Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Odwiedziliśmy m. in.: skansen w Mokrym Dworze, dzwonnicę w Wiślinie, kościół w Wróblewie, kaplicę w miejscowości Grabiny-Zameczek, kościół w Krzywym Kole, kościół w Steblewie. Polecam tą trasę.

🚲 Trasa rowerowa: Zaborski Park Krajobrazowy ze smakiem Początek trasy: Bytów

Stopień trudności: 2

Dystans: 64,5 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 558 m

Suma zjazdów: 560 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca GR3miasto Niejednokrotnie mieliśmy okazję przekonać się, że Zaborski Park Krajobrazowy to wspaniały rejon pod kątem turystyki. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, które pozwalają zagłębić się w przepięknej przyrodzie i odetchnąć od cywilizacji. Podczas naszej rowerowej przygody zapoznaliśmy się z wieloma niezwykłymi miejscami. Oprócz aktywnego wypoczynku na rowerze był także czas na relaks nad wodą. A jeśli o niej mowa, to także i o rybce, na którą wstąpiliśmy po drodze. Po sytym obiedzie była również przerwa na deser i kawę, bo jazda na rowerze, to w końcu nie tylko wiatr we włosach ;)

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka rowerowa po wzgórzach przywidzkich Początek trasy: Prabuty

Stopień trudności: 2

Dystans: 38,96 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 179 m

Suma podjazdów: 696 m

Suma zjazdów: 588 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca GR3miasto Mieszkając na północy, często tęsknimy za górami, jednak często nie zdajemy sobie sprawy, że nasze nadmorskie okolice są tak górzyste. Chcąc nacieszyć oczy przepięknymi pagórkowatymi widokami, obcować z bujną przyrodą, wystarczy wyruszyć kilkanaście kilometrów od Trójmiasta. Tym razem wybraliśmy się rowerami przez malownicze wzgórza Gminy Przywidz, których wysokość sięga nawet 270 m n.p.m. Ten uroczy obszar ma do zaoferowania wiele kilometrów ciekawych dróg gruntowych oraz leśnych duktów, które wykorzystać można pod kątem wszelkiej maści turystyki aktywnej.

🚲 Trasa rowerowa: Na Malbork szlakiem kościołów i domów podcieniowych. Początek trasy: Malbork

Stopień trudności: 1

Dystans: 101,88 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podjazdów: 144 m

Suma zjazdów: 143 m Trasę dla rowerzystów poleca KMaro Może niektórych rozczaruję ale nie jest to forma pielgrzymki rowerowej po Żuławach. Celem wyprawy był oczywiście zamek w Malborku, który dla mnie był jest i będzie jednym z najpiękniejszych zamków w Polsce. Mieszkając w Krynicy Morskiej zastanawiałem się jak rozwiązać ten problem. One way raczej nie wchodził w rachubę. Z pomocą przyszedł niejaki jacek1400 ze swoim projektem nr 68072. Dlaczego nie. Jacka projekt dojrzewał w mojej głowie dwa dni Trasę lekko pozmieniałem pod swoje potrzeby. Krajobraz na Żuławach nie jest zbyt zmienny. Wszędzie olbrzymie gospodarstwa rolne, wiatraki i wierzby. A tu co parę kilometrów mamy jakąś perełkę architektury, która wynagradza nas za trud pedałowania i daje zachętę do dalszej jazdy. W mojej przygodzie nie chodzi o badanie historii tego obszaru ale o impresje, o nasycenie oczu pejzażami sennych wsi przez ich najstarsze obiekty budowlane.

Rower: zdecydowanie trekingowy lub crossowy bo choć trasa przebiega tylko w 10 % po drogach polnych to są to jednak elementy kluczowe. Były zalety czas na

wady. To niewątpliwie 6 km odcinek pomiędzy Gnojewem a Malborkiem wzdłuż drogi S22. Ale czy to rzeczywiście wada nie do pokonania. Nikt nie lubi jeździć po drogach po których pędzą TIRy ale wg mnie na 100 km trasę nie wybieramy się jak na rodzinną przejażdżkę. Widzę tu wytrawnych kolarzy, którzy mają doświadczenie w takich wypadkach. I druga sprawa wzdłuż drogi s22 biegnie utwardzone pobocze z którym rower crossowy radzi sobie bez problemu.

Ocena końcowa: Trasę oceniam bardzo wysoko bo w monotonnym krajobrazie mamy zabawę z odkrywaniem perełek architektury no i oczywiście zamek w Malborku, który niewątpliwie stanowi olbrzymią wisienkę na żuławskim torcie.

🚲 Trasa rowerowa: Kamienna Góra Początek trasy: Władysławowo

Stopień trudności: 2

Dystans: 29,84 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 152 m

Suma podjazdów: 427 m

Suma zjazdów: 428 m Tabrzo poleca tę trasę Do wycieczki skłoniły mnie foty na fb wykonane z punktu widokowego na Kamiennej Górze. Dawno tam nie byłem i rzeczywiście widoczki są niezłe. Przydałoby się przyciąć jeszcze parę przeszkadzających krzewów i drzewek i byłby najlepszy punkt widokowy w Polsce! ;)

