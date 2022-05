Rowerem w woj. pomorskim. Gdzie na weekend 14 - 15 maja? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozważasz trasę rowerową w woj. pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 14 - 15 maja przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. pomorskim warto wybrać w weekend 14 - 15 maja.

Rowerem po woj. pomorskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w woj. pomorskim ma być 17°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 15 maja w woj. pomorskim ma być od 16°C do 17°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Ciekawa pętelka w otulinie Lasów Otomińskich Początek trasy: Gdańsk

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,79 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 366 m

Suma zjazdów: 389 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca GR3miasto Blisko 20 km pętla wiedzie drogami gruntowymi i leśnymi duktami, z dala od wzmożonego ruchu drogowego. To ciekawa propozycja szczególnie dla rodzin z dziećmi, które szukają wytchnienia na łonie przyrody. Trasa wiodąca wśród malowniczych mokradeł otuliny Lasów Otomińskich wielu osobom przypadła do gustu i nic dziwnego wszak okolice te to naprawdę ciekawy rejon nie tylko pod kątem wycieczek rowerowych, ale także i wędrówek. Podczas naszej wycieczki zobaczyliśmy także neolityczną kopalnie bursztynu, która znajduje się na terenie Rezerwatu Przyrody "Bursztynowa Góra".

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem elektrowni wodnych na Raduni Początek trasy: Gdańsk

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,61 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podjazdów: 728 m

Suma zjazdów: 723 m Lubimyrowery.pl poleca tę trasę Trasa realizowana w ramach rekreacyjnych rajdów rowerowych serwisu internetowego LubimyRowery.pl.

Nazwa trasy nie jest związana z instniejącym w rzeczywistości szlakiem. To inwencja własna prowadzącego. Do realizacji przejazdu najlepiej wykorzystać rower górski. Rowery turystyczne lub trekingowe ze względu na teren przez jaki trasa prowadzi mogą nie podołać zadaniu. W wielu miejscach prowadzi dość piaszczystymi leśnymi duktami lub błotnistymi drogami gruntowymi.

🚲 Trasa rowerowa: Puszcza Darżlubska Początek trasy: Wejherowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,58 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 659 m

Suma zjazdów: 616 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa do Puszczy Darżlubskiej. Trasa jest łatwa do pokonania. Miejscami wymaga zejścia z roweru. Po drodze kilka ciekawych miejsc. Polecam tą wycieczkę.

🚲 Trasa rowerowa: Lasy Otomińskie i Oliwskie Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,79 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 194 m

Suma podjazdów: 1 738 m

Suma zjazdów: 1 732 m Trasę dla rowerzystów poleca Wandrzejuk Przyjemna trasa po lasach w bliskiej okolicy Gdańska, powrót ścieżką nadmorską. Startujemy z okolic Kowal i tym razem przekraczamy obwodnicę w kierunku Kolbud. Wjeżdżamy w las po kilku minutach jazdy, jadąc w stronę jeziora leśną ścieżką. Tam odnajdujemy oznaczenie trasy rowerowej "Na przedmieściach Gdańska" i jej śladem jedziemy aż do parkingu przy obwodnicy. Od jakiegoś czasu jedziemy również szlakiem zielonym "Skarszewskim" i w ten sposób przemieszczamy się przez osiedle obok Auchana. W końcu osiągamy szczyt doliny Strzyży i po malowniczym, emocjonującym zjeździe jesteśmy w Matemblewie. Stamtąd przejazdem pod Słowackiego jedziemy na drogę Kleszą i podążamy nią aż do momentu zjazdu. My jedziemy prosto w las, i zaliczamy szybki zjazd do Dworu Oliwskiego. Tam chwila na regenerację. Ruszamy w górę Doliny Czystej Wody. Jest szeroko, przyjemnie, dopiero końcowe serpentyny podjazdu dają się we znaki. Dojeżdżamy prawie do Owczarni i kierujemy się na gospodarstwo rolne, za którym znowu wjeżdżamy w las. Ten wybór drogi zjazdowej do Oliwy nie był trafny, wszędzie mnóstwo błota i grząskiej ziemi. W końcu jednak osiągamy potok Rynarzewski i tu droga jest świetna. Zjazd do Oliwy, piwko na plaży i powrót do domu.

W dużym stopniu wykorzystaliśmy potencjał okolicznych lasów.

🚲 Trasa rowerowa: Wizyta w Średniowiecznej Osadzie Słowian w Sławutowie Początek trasy: Wejherowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,69 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 540 m

Suma zjazdów: 548 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca GR3miasto

Celem naszej rowerowej eskapady, oprócz aktywnego wypoczynku na łonie przyrody była wizyta w Średniowiecznej Osadzie Słowian w Sławutowie. Przekraczając bramy grodu przenieśliśmy się do dziejów naszych przodków. Dzięki licznym warsztatom mogliśmy nie tylko zobaczyć jak wyglądało życie we wczesnym średniowieczu, ale również odkryć nasze talenty. Zajęcia prowadzone przez tutejszych pedagogów, miłośników historii zachęcają do zabawy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zrekonstruowany gród mieści się na skraju przepięknych lasów Puszczy Darżlubskiej nieopodal Pucka. Palisada o długości 400 metrów i trzy bramy obronne strzegą dostępu do siedmiu chat tematycznych. W każdej z mieszczą się nich odpowiednie stanowiska: jedna poświęcona tkactwu, kolejna garncarstwu itp. Przy okazji można zobaczyć w jakich warunkach żyli nasi praojcowie. Jednak najbardziej interesującymi są żywe lekcje historii oraz warsztaty: rzemieślniczy, bursztynniczy, piekarski, garncarski, tkacki, zdobnictwa w skórze, oraz liczne gry i zabawy nawiązujące do okresu średniowiecza. To z pewnością świetny temat na wycieczkę szkolną, bądź imprezę integracyjną nie tylko dla dzieci i młodzieży.

🚲 Trasa rowerowa: Mała pętla wokół Bieszkowickich Moczarów Początek trasy: Rumia

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,57 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 258 m

Suma zjazdów: 271 m GR3miasto poleca tę trasę rowerzystom Blisko 20 km pętla wiedzie drogami gruntowymi i leśnymi duktami, z dala od jakiegokolwiek ruchu drogowego. To ciekawa propozycja szczególnie dla rodzin z dziećmi, które szukają wytchnienia na łonie przyrody. Trasa wiodąca wśród malowniczych jezior i mokradeł otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wielu osobom przypadła do gustu i nic dziwnego wszak okolice te to naprawdę ciekawy rejon nie tylko pod kątem wycieczek rowerowych, ale także i wędrówek. Bliskie sąsiedztwo wspaniałych, okolicznych jezior i leśnej głuszy urozmaica ten krajobraz, sprawiając, że turysta może jeszcze bardziej zagłębić się w przyrodzie i poznać jej kwintesencję. Podczas naszej wycieczki zobaczyliśmy kilka jezior, zarówno zdatne do kąpieli i plażowania, jak i objętych ochroną.

