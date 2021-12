Rowerem w woj. pomorskim. Gdzie na weekend 04 - 05 grudnia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w woj. pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 04 - 05 grudnia mamy 10 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. pomorskim przygotowaliśmy na weekend 04 - 05 grudnia.

Rowerem w woj. pomorskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 grudnia w woj. pomorskim ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 05 grudnia w woj. pomorskim ma być 1°C.Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. 🚲 Trasa rowerowa: Chełm - Lasy oliwskie - powrót ścieżką nadmorską Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 2

Dystans: 42,3 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podjazdów: 1 336 m

Suma zjazdów: 1 343 m Wandrzejuk poleca tę trasę rowerzystom Jedna z moich ulubionych porannych tras. Wyruszamy z Chełmu i sprawnie docieramy przez Morenę do Matemblewa, gdzie zaczyna się leśny odcinek. Po przejeździe pod Słowackiego ruszamy asfaltem w stronę Oliwy. W tej lokalizacji opcji tras jest wiele, ten wariant wycieczki omija zjazd asfaltem przez las, jedziemy zaś drogą gruntową prowadzącą wprost do "drogi węglowej", którą wspinamy się na Owczarnię. Tam, jadąc chwilę "drogą marnych mostów" skręcamy w las, by osiągnąć szczyt doliny Radości, którą zjeżdżamy do Oliwy. Dojeżdżamy do Spacerowej i jedziemy do góry wzdłuż drogi, by finalnie znaleźć się na początku "drogi nadleśniczych" którą kierujemy się w stronę Borodzieja.

Skręcamy w bardzo przyjemny zjazd do doliny świemierowskiej, a tam już czeka nas odcinek miejski. Przejeżdżamy nad torami i do domu powracamy już wzdłuż morza.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pruszcza Gdańskiego

🚲 Trasa rowerowa: Żurawie Chrusty Początek trasy: Kartuzy

Stopień trudności: 1

Dystans: 92,76 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 231 m

Suma podjazdów: 1 182 m

Suma zjazdów: 1 314 m Rowerzystom trasę poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa na Kaszuby. Celem wycieczki był Rezerwat Żurawie Chrusty. Trasa jest łatwa do pokonania, ale miejscami wymaga mocniejszego depnięcia, zwłaszcza na leśnych odcinkach. Polecam tą trasę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Kartuz

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Motławski rowerowy Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 1

Dystans: 36,56 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 166 m

Suma zjazdów: 150 m GR3miasto poleca tę trasę rowerzystom

Szlak Motławski, zarówno ten rowerowy jak i pieszy, jak sama nazwa mówi, wiodą wzdłuż rzeki Motławy. Obie trasy umożliwiają przebycie z Gdańska do Tczewa, bądź na odwrót, gdyż znakowane są dwukierunkowo. Przemierzając Żuławy Gdańskie będziemy mieli więc okazję kontemplację przyrody oraz zapoznanie się z ciekawymi dziejami tutejszej architektury. Szlak rowerowy skierowany jest do cyklistów gustujących w jeździe przygotowanymi drogami rowerowymi: asfaltowymi bądź o nawierzchni bitumicznej, zaś szlak pieszy pod piechurów, choć to również ciekawy kąsek dla rowerzystów lubiących jazdę terenową, z dala od ruchu samochodowego. Jeśli nie chcemy wracać z któregoś ze szlaków koleją, warto najpierw udać się jednym, a wrócić drugim. Atrakcje obu szlaków w skrócie: Niewątpliwie największą atrakcją jest tu sama przyroda. Przemierzając rowerem oba szlaki, na niemalże całej ich długości mamy do czynienia z głównym nurtem rzeki Motławy. Poznajemy także jej kanały i dopływy: Kłodawę, Czarną Łachę i Radunię. Wisienką na torcie będzie także królowa polskich rzek – Wisła. Pomiędzy kanałami i rzekami rozciągają się malownicze pola i łąki oraz wszechobecne charakterystyczne wierzby, cudne o każdej porze roku!

Kolejnym powodem, dla którego warto udać się na wycieczkę krajoznawczą Szlakiem Motławskim, są ciekawe zabytki, przede wszystkim sakralne. Mijamy wiele wsi bogatych w ceglane kościółki gotyckie, wywodzące się z krzyżackich czasów. Często przy obiektach tych podziwiać można maleńkie cmentarze, z pomnikami mennonickimi, zwanymi stelami. Po drodze zobaczymy też wiele pięknie odrestaurowanych drewnianych domów, w tym także tych podcieniowych. Atrakcje turystyczne na rowerowym Szlaku Motławskim: -Gdańsk, XVII wieczna Brama Nizinna,

-Gdańsk, widok na bastiony nad Opływem Motławy,

-Gdańsk, domy o konstrukcji szachulcowej przy ul. Olsztyńskiej,

-Gdańsk, ponad 200-letni Dwór Olszynka,

-Wiślina, drewniana dzwonnica z 1792 roku,

-Lędowo, odrestaurowane, drewniano-ceglane domy żuławskie,

-Wróblewo, XVI wieczny drewniany kościół, o konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłą,

-Suchy Dąb, XIV wieczny gotycki kościół z barokowym dzwonem na wieży

-Krzywe Koło, XIX wieczny dom podcieniowy oraz XIV wieczny gotycki kościół z drewnianą wieżą

-Koźliny, XIV wieczny gotycki kościół z wieżą w konstrukcji szachulcowej

-Czatkowy, nieco zrujnowany drewniany dom żuławski

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pruszcza Gdańskiego

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Wyspy Sobieszewskiej Początek trasy: Gdańsk

Stopień trudności: 1

Dystans: 27,51 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 22 037 m

Suma podjazdów: 36 482 m

Suma zjazdów: 36 489 m Rowerzystom trasę poleca PomorskieTrasyRowerowe

Dominująca nawierzchnia:

asfalt, drogi gruntowe Czas potrzebny na pokonanie trasy:

2-3 godziny Krótka i urozmaicona propozycja wycieczki wokół Wyspy Sobieszewskiej, która powstała po utworzeniu się dwóch ujściowych ramion rzeki Wisły, naturalnej Wisły Śmiałej w okolicach Górek Wschodnich po powodzi z 1846 r. oraz Przekopu Wisły, sztucznie wykonanego pod koniec XIX w.

Jest to niezwykle bogata w walory przyrodnicze i kulturowe trasa, podczas pokonywania której obejrzeć możemy sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Sobieszewie, zabytkową śluzę w Przegalinie oraz modrzewiowy dworek o interesującej historii w Orlu. Wyspa Sobie- szewska to raj dla ornitologów,, którzy w rezerwatach „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” prowadzą obserwacje ptaków i zwierząt. To jeden z najcenniejszych obszarów występowania ptactwa w naszym regionie. Na plażach wyspy, szczególnie w okolicach ujścia Przekopu Wisły, dość często zobaczyć można foki szare.

Trasa rozpoczyna się i kończy przy moście pontonowym i pętli autobusowej w Sobie- szewie (autobusy 186 i 112). Możliwość zaparkowania samochodu na parkingu przy kościele. Większość trasy (24 km) prowadzi oznakowanym niebieskim szlakiem rowerowym im. Wincentego Pola.

Trasa pochodzi z wydawnictwa "Rowerowe Inspiracje" wydanego przez UMWP Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gdańska

🚲 Trasa rowerowa: Przez Wąwóz Huzarów na Kozacką Górę Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 3

Dystans: 62,25 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 950 m

Suma zjazdów: 949 m Tabrzo poleca tę trasę rowerzystom Wycieczka na wieżę widokową zlokalizowaną na gdańskim Ujeścisku. Wieża popularnie nazywana jest "Kozaczą Górą" jednak wzniesienie, na którym wieżę postawiono nosi nazwę Góry Kozackiej (tylko 75,4 m npm). Nazwa pochodzi od Kozaków, którzy wraz z Rosjanami oblegali Gdańsk w pierwszej połowie XIX wieku.

Tak się złożyło, że po drodze zahaczyliśmy o Wąwóz Huzarów ... bo był prawie po drodze ;) To piękne miejsce i wszystkich, którzy dają radę z wielką chęcią tam zabieram. Uważam że granice rezerwatu powinny zostać rozszerzone na wschód o 300m i północny-wschód o 500m.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gdyni

🚲 Trasa rowerowa: Zaborski Park Krajobrazowy i okolice Początek trasy: Brusy

Stopień trudności: 2

Dystans: 97,24 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 618 m

Suma zjazdów: 630 m GR3miasto poleca tę trasę

Zaborski Park Krajobrazowy i jego najbliższe okolice, to wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej, czy kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych. Rowerem dotrzeć można niemalże wszędzie, jak również zagłębić się tam, gdzie nie dojedzie się samochodem… i to w tym wszystkim jest najpiękniejsze! Przedstawiamy wam pomysł na ciekawą trasę która wiodła bezdrożami oraz wytyczonymi szlakami rowerowymi.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przygodowa Majówka w Borach Tucholskich - Dzień 3 Początek trasy: Brusy

Stopień trudności: 1

Dystans: 65,23 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 566 m

Suma zjazdów: 535 m Rowerzystom trasę poleca Lubimyrowery.pl

W kolejnym dniu majówki przyszedł ponownie czas na rowerowe zwiedzania Borów Tucholskich. Początek trasy rajdu jak w dniach poprzednich w Męcikale. Dalej częśćiowo trasą wędrówki pieszej przemieszczamy się w kierunku Jeziora Zielonego i dalej do miejscowości Drzewicz. Niestety to odcinek dość piaszczysty i urzytkownikom rowerów turysycznych na cienkich kołach może przysporzyć sporo trudności. Można go ominąć, ale tym samym omija się bardzo ciekawe ze względów przyrodniczych obszary Jeziora Zielone, Jeziora Jeleń czy Dybrzyk. Dla tych kilku miejsc warto się zmierzyć z piachami Borów.

Od Drzewicza dalsza droga wiodła malowniczymi leśnymi duktami wzdłuż linii brzegowej niewielkich, ale bardzo atrakcyjnie położonych jezior Krzywce, Błotko, i Małe Krzywce. Cały odcinek wiodący czarnym szlakiem Tuchola - Bachorze. Od okolic Jeziora Plesno zmieniamy kierunek i zbliżamy się do Jeziora Charzykowskiego, którego trzymamy się przez najbliższe kilkadzisiąt kilometrów. Otaczamy Jezioro Charzykowskie korzystając ze szlaków Kaszubskiej Marszruty (Żółtego i Czerwonego). W miejscowości Swornegacie obieramy kierunek na Męcikał i bazę rajdu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dolina Strzyży Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2

Dystans: 47,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 679 m

Suma zjazdów: 680 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Tabrzo Dzisiejsza (wczorajsza) trasa w kierunku Rezerwatu Dolina Strzyży Drogą Wielkokacką, Kleszą Drogą (Drogą Siedmiu Garbów) oraz oczywiście przez Matemblewo.

Tym razem zdecydowałem jechać lewym brzegiem potoku ... no i generalnie na początku było OK a potem skończył się szlak ...

Musiałem się jakoś przeprawić na drugi brzeg Strzyży i pomykać do domu bo późno się zrobiło ;)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gdyni

🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy między Gdynią Chwarzno a Dąbrową Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 1

Dystans: 3,28 km

Czas trwania wyprawy: 12 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 71 m

Suma zjazdów: 70 m GR3miasto poleca tę trasę rowerzystom

Gdański Oddział PTTK wytyczył rowerowy szlak łączący Gdynię Chwarzno z Dąbrową. Trasa liczy 3,3 km i wiedzie leśnymi duktami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Z Chwarzna do Dąbrowy szlak pokonuje się dość łatwo. Początkowo, aż po tunel pod obwodnicą jedziemy z górki, a następnie droga pnie się ku górze. Po drodze szlak łączy się z oznakowanym kolorem niebieskim, głównym szlakiem rowerowym naszych lasów, który wiedzie z Gdańska Złotej Karczmy do Wejherowa. Opis szlaku między Gdynią Chwarznem a Dąbrową: Wycieczkę szlakiem rozpoczynamy w Gdyni Chwarzno, na skraju lasu, nieopodal skrzyżowania świetlnego przy ul. Chwarznieńskiej. Tuż za szlabanem szlak zagłębia gęstwinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przez pierwszy kilometr jedziemy dość szerokim duktem wyłożonym płytami betonowymi, nawierzchnię taką mamy aż po skrzyżowanie szlaków rowerowych. W tym miejscu szlak żółty, którym podążamy dochodzi do niebieskiego – głównego, leśnego szlaku rowerowego. Śledząc dalej żółte oznakowanie zjeżdżamy do potoku Kaczej. Po pokonaniu przepustu nad strumykiem zmienia się także nawierzchnia – na utwardzoną drogę gruntową. Nieco dalej słychać już obwodnicę, niebawem pokonujemy ją przepustem, po czym trasa zaczyna mozolnie piąć się ku Gdyni Dąbrowie. Szlak kończy się przed osiedlem przy ul. Wiczlińskiej.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gdyni

🚲 Trasa rowerowa: REWA- OSŁONINO-RZUCEWO-PUCK Początek trasy: Rumia

Stopień trudności: 2

Dystans: 33,08 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podjazdów: 457 m

Suma zjazdów: 535 m Trasę dla rowerzystów poleca Markwawrzyn Trasę możemy spokojnie pokonać rowerem turystycznym. 15% trasy prowadzi po drogach asfaltowych kiepskiego stanu, 15% po drogach ułożonych z płyt betonowych. Reszta trasy to częściowo utwardzone i szutrowe drogi.Trasę rozpoczynamy w miejscowości nadmorskiej REWA następnie udajemy się szutrową i utwardzoną drogą do rezerwatu BEKA który możemy przejechać po płytach betonowych. Rezerwat Beka jest ciekawym miejscem i warto się tam zatrzymać na podziwianie różnego rodzaju ptactwa. Dalej jedziemy utwardzoną drogą do miejscowości OSŁONINO. Jest to część międzynarodowej trasy rowerowej R10 i krajowej niebieskiej trasy rowerowej. Po przejechaniu m. OSŁONINO jedziemy dalej drogą asfaltową kiepskiego stanu do miejscowości RZUCEWO gdzie możemy zwiedzić zamek JANA III SOBIESKIEGO i OSADĘ ŁOWCÓW FOK. Dalej jedziemy blisko brzegu do miejscowości PUCK. W połowie drogi między RZUCEWEM a PUCKIEM musimy wykonać bardzo ostry podjazd na klif którym dalej udajemy się do m. PUCK. Z klifu rozciągają się przepiękne widoki na cała Zatokę i okoliczne pola.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Rumi

