Rowerem po zdrowie. Pomóżmy dzieciom z Pomorza. Stanisław Zieleń z Marezy otrzymał nowy pojazd od Dziennika Bałtyckiego!

Jedenastolatek przyznaje, że przyznaje początkowo nie dowierzał, że otrzyma nowy rower.

- Byłem trochę zaskoczony i pomyślałem, że to żart. Ucieszyłem się jednak bardzo, bo nie mam teraz żadnego roweru. Ten, który miałem wcześniej niestety się zepsuł, a tak naprawdę to młodszy brat mi go trochę popsuł. Długo więc nie jeździłem. Niedługo będę jednak zdawał na kartę rowerową, więc przyda się idealnie – mówi Stanisław Zieleń.