„Rowerem po zdrowie” - Paulinka z Tczewskich Łąk została obdarowana w ramach akcji „Dziennika Bałtyckiego”

Wraz z partnerami akcji - wrażliwymi społecznie przedsiębiorcami, udało się ufundować rowery dzieciom z wielodzietnych rodzin, których nie stać na zakup jednośladów - mówi Mariusz Szmidka, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego” . - Łącznie na całym Pomorzu przekazanych będzie 16 rowerów – po jednym na każdy powiat. Oprócz tego, że informujemy, kontrolujemy, integrujemy, to również pomagamy.

Akcja, która z założenia miała przynieść radość tym, którzy sami nie mają możliwości sprawić sobie taką niespodziankę, okazała się przysłowiowym strzałem w "10". Paulinka do ostatniej chwili nie wiedziała, jaka niespodzianka czeka na nią w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniszewie, dokąd przyjechała ze swoimi rodzicami. To właśnie do tej dziewczynki trafił jeden z 16 ufundowanych w ramach akcji rowerów.