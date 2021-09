Rosyjskie okręty wojenne na polskich wodach? Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP: To fake. Sprawdziliśmy to

Rosyjskie okręty wojenne na polskich wodach? Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP: To fake

Rosyjskie okręty wojenne zostały zarejestrowane na mapach portalu m.in. MarineTraffic.com, co zaobserwowali polscy użytkownicy tego internetowego narzędzia monitorującego ruch jednostek morskich i śródlądowych.

Zapis kursów na portalu wskazywał, że przed północą w niedzielę, 12 września co najmniej trzy rosyjskie okręty wojenne, które wyszły z bazy w Bałtyjsku, podeszły na kilka mil do Gdyni. Gdyby „wizyta” była nieautoryzowana przez polską stronę, byłoby to jawnym naruszeniem polskich wód terytorialnych.

Jeszcze w poniedziałek, 13 września około południa jeden rosyjski okręt wojenny widoczny był na MarineTraffic w polskiej strefie.