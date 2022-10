Rośnie liczba przypadków chorób zawodowych. Jaką pomoc można zapewnić zatrudnionym?

Co powinna uwzględniać medycyna pracy?

Medycyna pracy to nie wyłącznie badania wstępne, okresowe i kontrolne. To tylko część obowiązków zdrowotnych pracodawców. Działania pozwalające zapobiec chorobom zawodowym można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich jest profilaktyka pierwotna, czyli dbałość o środowisko pracy, BHP oraz inne działania mające na celu stworzenie bezpiecznych warunków pracy. Drugą jest tzw. profilaktyka wtórna, medyczna. Pracodawcy powinni zatem, oprócz wymaganych przez prawo cyklicznych badań kontrolnych, zapewnić pracownikom dostęp do opieki medycznej pozwalającej na regularne sprawdzanie stanu zdrowia, wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą. I co najważniejsze - wszystkie te świadczenia mieszczące się w ramach kosztów medycyny pracy opłacają pracodawcy. Realizację usług zapewniają placówki niepubliczne, sieci medyczne oraz ubezpieczyciele w formie pakietów medycyny pracy.