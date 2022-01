Ronnie Spector nie żyje. Przyczyny śmierci. Zmarła liderka The Ronettes

Ronnie Spector: przyczyny śmiercią

Kim była Ronnie Sepctor?

Ronnie Spector była liderką The Ronettes, zespołu, który tworzył muzykę pop, R&B i soul. Stworzył on kilka ponadczasowych hitów, wśród których warto wspomnieć m.in. „Be May Baby”, „Walkin’ in the Rain” oraz „Baby U Love You”. Grupa rozpadła się w 1967 roku. Wówczas Spector skupiła się na karierze solowej.