"Rolnik szuka żony 7" już od 13 września na antenie TVP 1. Kto znalazł się w finałowej piątce? To oni szukają swoich drugich połówek!

Ze względu na wybuch pandemii koronawirusa realizacja zdjęć do programu "Rolnik szuka żony" uległa opóźnieniu. Nie przeszkodziło to jednak w ostatecznym nagraniu siódmego sezonu, bo jak wynika z dostępnych informacji - ten startuje już lada dzień! Co wiemy o kolejnej edycji programu, który podbił serca milionów Polaków?

"Rolnik szuka żony" po raz 7. na antenie Telewizji Polskiej

"Rolnik szuka żony" to program, który skradł serca milionów Polaków. Hitowa produkcja Telewizji Polskiej doczekała się aż siedmiu sezonów! Przed nami emocjonująca jesień, poczas której będziemy mogli na bieżąco śledzić miłosne perypetie pięciorga uczestników.

W marcu wybuchła pandemia koronawirusa i wiele produkcji stanęło pod znakiem zapytania, w tym także "Rolnik szuka żony". Wielu widzów było niepocieszonych do momentu aż prowadząca program Marta Manowska ogłosiła na swoim Instagramie, że emisja pierwszego odcinka kolejnego sezonu nastąpi już w połowie września. Z czasem do informacji publicznej podano wiadomość, na którą czekały tysiące osób - kto znalazł się w finałowej piątce uczestników. Jesteście ciekawi? Sprawdźcie niżej!