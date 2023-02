Rolniczy protest na krajowej "6". Przyjechali traktorami do Lęborka

PROTEST ROLNICZYCH ZWIĄZKOWCÓW

Jak informuje Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy związku, protesty w województwie zachodniopomorskim są zapowiedzią protestów Solidarności RI w całym kraju. Do Solidarności RI woj. zachodniopomorskiego mają dołączyć kolejne województwa. Jednocześnie został złożony wniosek o pilne spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim.

Zezwolenie na, zdaniem rolniczych związkowców, niekontrolowany import zbóż z Ukrainy doprowadziło do sytuacji, w której polskie rolnictwo znalazło się w kryzysie niespotykanym od kilkunastu lat.

POLICJA ZABEZPIECZAŁA PROTEST

Protest środowisk rolniczych na krajowej "6" zabezpieczali policjanci. Zwrócili się z apelem do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Podróżujący musieli liczyć się z dłuższym czasem dojazdu do celu.