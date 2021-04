Rolnicze ubezpieczenie zalatwisz na poczcie. Gospodarze najczęściej ubezpieczają zboża i kukurydzę

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w mniejszych miejscowościach lub nawet na terenach wiejskich, a więc bez konieczności podróżowania do dużych miast – w tym także w dogodnej, najbliższej dla rolnika placówce Poczty Polskiej (spośród 4,6 tysiąca urzędów pocztowych dystrybuujących ofertę ubezpieczeniową).

- Poczta Polska udostępnia szerokie portfolio ofertowe. Klienci, którzy odwiedzają nasze placówki mogą skorzystać nie tylko z usług pocztowych, ale także bankowych i finansowych. Dystrybucja oferty PTUW to ważna składowa portfela usług realizowanych przez Pocztę. Cieszymy się, że w związku z największą w kraju bazą placówek, docieramy także do mniejszych miejscowości i wsi, ułatwiając tym samym zakup m.in. obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń adresowanych do rolników. To duża oszczędność czasu dla tej ważnej grupy zawodowej – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Pracownicy Poczty zapewniają wsparcie w doborze zoptymalizowanej oferty ubezpieczeniowej, dotyczącej zarówno dotowanych agroubezpieczeń, jak również pozostałych produktów dostępnych w szerokim portfolio ubezpieczyciela.

W zakresie dotowanych ubezpieczeń rolnych Pocztowego TUW, najwyższy odsetek klientów wybiera ochronę plonów przed ryzykiem gradu. Do upraw najczęściej obejmowanych ubezpieczeniem należą zboża i kukurydza.