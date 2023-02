Rolnicy z powiatu bytowskiego boją się wilka. Sugerują, że zaatakował człowieka

Rolnicy i myśliwi rozsyłają sobie fotografie z przestrogą. Nie ukrywają, że obawiają się ataku wilka, bo jak przyznają – to jest drapieżnik.

- Nie przesądzam, czy zrobił to wilk, ale wiem co te zwierzęta potrafią. Mogło być tak, że facet dostał zawału i stał się potem ich ofiarą. Sam na polowaniu widzę, jak zachowuje się wilk. Już wcale nie boi się człowieka. Do mnie samego podczas nocnego polowania podchodziły zza pleców na 30 metrów. Nie wiem, czy byłem ofiarą, czy stanąłem im na drodze do ofiary. Mogły poczuć, że jestem atrakcyjnym towarem – mówi myśliwy z powiatu bytowskiego (imię i nazwisko do wiadomości redakcji).