Rolnicy z Człuchowa i Chojnic zablokują drogę. To część ogólnopolskiego strajku organizowanego przez Agrounię Małgorzata Wojciechowska2

Fot. Piotr Furtak

Rolnicy z Pomorza, a dokładniej z okolic Człuchowa i Chojnic szykują się do ogólnopolskiego protestu. Blokada drogi nr 22 w Rychnowach planowana jest na środę 9 lutego od godziny 9:00. Dołączając do protestu organizowanego przez Agrounię, rolnicy chcą zwrócić uwagę na najważniejsze problemy swojej grupy zawodowej. To między innymi horrendalnie wysokie ceny nawozów, trudna sytuacja na rynku trzody chlewnej i trudności związane z wprowadzeniem europejskiego zielonego ładu.