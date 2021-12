Rolnicy w Polsce w wyniku kradzieży tracą 87 ciągników miesięcznie. Jak się przed tym zabezpieczyć? OPRAC.: Red.

Zdjęcie ilustracyjne 123rf.com

W Polsce co roku zostaje ukradzionych ponad 1000 ciągników i maszyn rolniczych. To powoduje spore straty – cena nowego pojazdu waha się bowiem od kilku tysięcy do nawet kilku milionów złotych w przypadku wielofunkcyjnych urządzeń. Zanim dojdzie do straty, warto się przed nią zabezpieczyć.