Rolnicy chcą ziemi po Goodvalley i będą walczyć o swoje - pokazali to podczas spotkania izb rolniczych z KOWRem

Sprawa nie jest jednak taka prosta – olbrzymia firma nie zrezygnuje tak łatwo z zarządzanego przez siebie areału. Rozmowy na temat możliwych rozwiązań oficjalnie trwają, jednak rolnicy indywidualni nie czują się ich równoprawną stroną.

- Chcielibyśmy z tego jak najwięcej, tylko że tutaj do tej pory KOWR nam robił można powiedzieć pod górkę, bo bardzo chcieli zrobić wielkie OPRy [Ośrodki Produkcji Rolniczej] . Na tę chwilę cały czas była mowa o 700 hektarów przy każdym budynku, 4 OPRy po 700 czy 500 hektarów – bardzo dużo tej ziemi odeszłoby właśnie do tych OPRów. 50 procent byłoby ziemi dla rolników, a a 50 przy tych OPRach. Tylko że do takich OPRów – tak mi się wydaje – nie przystąpi za dużo ludzi, takich zwykłych, bo nie będzie ich nawet stać na to, żeby wziąć udział w przetargu.- wyjaśnia nam Ewa Gwiżdż, członkini Pomorskiej Izby Rolniczej powiatu człuchowskiego.