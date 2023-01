Rolnicy będą mogli skorzystać z dofinansowania na fotowoltaikę i nie tylko. Wkrótce rusza nabór w programie "Energia dla wsi" Edyta Łosińska-Okoniewska

Nowy program jest szansą dla rolników, którzy chcą zainwestować w odnawialne źródła energii

Program "Energia dla wsi" to szansa dla rolników, którzy będą chcieli zainwestować w fotowoltaikę i nie tylko. Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii skierowane jest także do spółdzielni energetycznych. Nabór wniosków już 25 stycznia 2023 r.