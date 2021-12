Roland Zarzycki: „Śpiulkolotem” młodzi rozróżniają „swoich” od „dziadersów”

Gdy rozmawialiśmy o hasłach wyszukiwań z roku 2019 r. wskazywał Pan, że zainteresowania mają dość prozaiczne zastosowanie - chcemy wiedzieć co się dzieje, by być dobrze poinformowanym, by mieć temat do rozmowy ze znajomymi. Czy dlatego w 21 roku "guglowaliśmy" hasła Euro 2020, spis powszechny, Afganistan, Krzysztof Krawczyk i Kamil Durczok?

Zdecydowanie potwierdzam, że mamy tu do czynienia ze zjawiskiem tzw. kul śnieżnych. Kiedy o jakiejś sprawie mówić zaczyna dostatecznie wiele osób, staje się ona punktem odniesienia codziennych rozmów inicjowanych pytaniem "a słyszałeś o...?". W bardzo szybkim czasie temat w ten, czy inny sposób dotyka wszystkich. Zwykle równie szybko, jak się pojawia, tak też przemija, bo okazuje się, że jest to tylko jedna jeszcze ciekawostka ze świata. Oczywiście wielką rolę w tym zakresie odgrywa tak zwana czwarta władza, czyli media - jeśli media jakąś dyskusję podgrzewają, to temat potrafi przeżyć dłużej. W siłę rośnie także piąta władza, jak określa się algorytmy rządzące światem wirtualnym, które inteligentnie ukierunkowują uwagę użytkowników, by zmaksymalizować zyski platform cyfrowych.