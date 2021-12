Rok bicia piany. Felieton Wojciecha Wężyka dla "Dziennika Bałtyckiego"

To naturalne. Starzenie się przyśpiesza obrót wskazówek na zegarkach w tempie wykładniczym. Moja babcia zwykła mówić, że najpierw życie biegnie wartko, a potem jest już tylko biało-zielono…

Pewnie dlatego, kiedy rozmawiam z przyjaciółmi i znajomymi, to każdy zaczyna od natychmiastowego marudzenia na pęd w jakim przyszło nam żyć i w jakim czas przecieka między palcami.

Rok to dużo czy mało? Wszystko zależy od kontekstu. W prywatnym życiu przez rok potrafi się wydarzyć naprawdę wiele. Zwłaszcza, jeśli dwanaście miesięcy obfituje w różnego rodzaju zawirowania – a tych było przecież sporo w kończącym się 2021 r.

W pracy rok to zazwyczaj bardzo dużo. Przynajmniej na papierze czy w tabelce arkusza kalkulacyjnego. Oczywiście trudno jest przewidzieć przyszłość, lecz mimo to, menedżerowie starają się poświęcić zazwyczaj ostatni kwartał na projektowanie działań, które podejmą w następnych czterech, a wybiegając w przyszłość jeszcze dalej, tworzą strategie rozwoju.

I w tej „firmowej” rzeczywistości nie da się nie zauważyć, że wszystko przyspiesza. Interwały planów są coraz krótsze i wymagają coraz szybszych zmian, dostosowywania się do realiów, elastycznego podejmowania decyzji. Powstają metodologie, które mają za zadanie pomóc sprostać realizacji zadań w odpowiednim czasie.