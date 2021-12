Roger Jackowski: Zachowania komunikacyjne społeczeństwa kształtuje się latami

Gdańsk to według Pana zakorkowane miasto?

W godzinach szczytów, które mają tendencję do wydłużania się, zdecydowanie tak.

Pytam nie bez przyczyny, ponieważ według ostatnich danych magistratu gdańszczanie w zatorach drogowych tracą coraz mniej czasu. Ciężko się chyba zgodzić z tą opinią?

Korki to proces chaotyczny na który wpływa wiele czynników. Nawet pomimo istnienia narzędzi pomiarowych precyzyjne określenie ilości czasu traconego w korkach w skali dużej aglomeracji bywa kłopotliwe. Obecnie mamy do czynienia z kilkoma przeciwstawnymi procesami: z jednej strony korki maleją z powodu wzrostu cen paliw oraz pandemii, która przenosi część pracy i nauki z biur i uczelni do miejsc zamieszkania. Z drugiej rosnąca zamożność społeczeństwa powoduje wzrost liczby samochodów. Z trzeciej strony odczucie wzrostu lub spadku zakorkowania to często subiektywna ocena danego kierowcy. Obiektywnie jednak Trójmiasto i inne duże miasta w Polsce w godzinach szczytu są zakorkowane, nie dokonał się tu żaden istotny przełom.