Rodzice, mieszkańcy i uczniowie za pozostaniem SP nr 26 w lokalizacji przy ul. Tatrzańskiej. Spotkali się z wiceprezydentem

Z powodu sytuacji epidemiologicznej na spotkanie z wiceprezydentem zostali wpuszczeni tylko przedstawiciele Rady Rodziców, przed budynkiem szkoły natomiast, kilkadziesiąt osób przysłuchiwało się rozmowie z głośnika.

- Mieszkam tutaj od urodzenia, ta szkoła to jedno z najpiękniejszych miejsc w Gdyni. Mamy ogromne problemy z komunikacją w dzielnicy, ulice nie wytrzymają kolejnego osiedla. Jeżeli takie powstanie to samochody będą tu jeździły od rana do nocy — mówili nam mieszkańcy. A inni dodawali — Ogromnym plusem tej lokalizacji jest to, że szkoła jest w centrum dzielnicy i nawet z najdalszych jej części wszyscy mają do niej równą odległość. Budynek przy ul. Wolności jest w okropnym stanie, jeżeli się tam przeniesiemy to niektóre dzieci z Działek Leśnych będą miały do tej szkoły na piechotę około 40 minut.