Rocznica śmierci ks. Waldemara Piepiórki, kustosza Sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie. Tak wspominają go wierni

Kim był ks. Waldemar Piepiórka?

Ks. Waldemar Piepiórka urodził się 6 kwietnia 1941 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1965 r. Przez 13 lat - od 1971 do 1984 r. był wikariuszem w kartuskiej parafii WNMP, obecnej kolegiacie. To tu chrzcił, przygotowywał do I Komunii Świętej i bierzmowania. Tu przez ponad dekadę błogosławił nowym małżeństwom, udzielał posługi chorym i odprowadzał na cmentarz. Od 15 lutego 1984 r. przejął obowiązki proboszcza parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sianowie, zostając kustoszem Sanktuarium Królowej Kaszub. To tu, przez prawie ćwierć wieku witał przybywających do Kaszubskiej Pani ze wszystkich stron Kaszub, pielgrzymów.