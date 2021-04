Rocky Boxing Night. Walki pięściarskie na 34. piętrze budynku Olivia Star w Gdańsku już w piątek 23.04.2021

Te koszulki ranią ocalałych więźniów KL Auschwitz. Internetowy sklep usuwa kontrowersyjną odzież i przeprasza

Ten nadruk jest wyrazem braku szacunku dla ludzi, którzy zginęli w KL Auschwitz i sprawia cierpienie ocalałym. Proszę, usuńcie to – to fragment apelu, jaki Muzeum Auschwitz skierowało do jednego z internetowych sklepów. Dotyczył t-shirtów z nadrukiem „Camp Aushwitz” i trupią czaszką. W minionych latach także Muzeum Stutthof interweniowało w przypadkach innych produktów, które wykorzystywały graficzne motywy, nawiązujące do ideologii nazistowskiej czy niemieckich obozów koncentracyjnych.