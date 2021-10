Robert Lewandowski: Wiem, że jestem najstarszy w reprezentacji Polski, ale jeszcze nie myślę o zakończeniu kariery w kadrze

Robert Lewandowski na konferencji prasowej odniósł się do Łukasza Fabiańskiego, który podjął decyzję o zakończeniu reprezentacyjnej kariery i ma wystąpić w Warszawie w spotkaniu z San Marino.

- Myślę, że Łukasza będziemy wszyscy wspominali w samych superlatywach. To osoba, która jest spokojna. Siedział obok mnie w autokarze przez wiele lat. Piłkarsko zawsze pokazywał to, co ma najlepsze. Pomagał osiągać dobre rezultaty tej reprezentacji. Na pewno będzie go nam brakowało. Jego opanowanie było czuć w każdej chwili, nie tylko na boisku, ale i poza nim. Pewna historia się kończy. To smutne, ale tak to wygląda. Dla wielu z nas i dla niego samego to moment wyjątkowy - przyznał napastnik reprezentacji Polski.