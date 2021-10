Robert Lewandowski, presja i skuteczność to argumenty reprezentacji Polski. We wtorek 12.10.2021 mecz Albania - Polska

Ostatnia wygrana kadry Paulo Sous z San Marino 5:0 nie rzuciła ekspertów na kolana. Rywal był zbyt słaby, by mówić o rzetelnie zdanym egzaminie przed Albanią. Jeszcze więcej niepewności w to, co może wydarzyć się w Tiranie wniósł przebieg wrześniowego meczu w Warszawie. Polacy wygrali go 4:1, ale...w piłkę grali Albańczycy. W tym przypadku potwierdziła się stara prawda, że wygrywa ten, kto strzeli więcej goli.

Jakie dziś mamy argumenty w starciu z Albańczykami? Najmocniejszy to Robert Lewandowski. Po stronie przeciwnika nie ma piłkarza o podobnym formacie. Drugi argument to...presja. Kadra gra pod nią zdecydowanie lepiej niż bez. Trzeci to skuteczność. W dotychczasowych 7. meczach Polacy strzelili 24 bramki, Albańczycy tylko 11.

Nie wiem, czy te argumenty wystarczą do wygranej, ale wiem, że choć nie mamy jeszcze wybitnej drużyny, to jej miejsce jest co najmniej w barażach. A co tam się wydarzy, to już zupełnie inna historia.