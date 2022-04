Robert Lewandowski porozumiał się z wielkim klubem! Odejdzie z Bayernu Monachium i zagra w Barcelonie?

Polski piłkarz od dawna marzył o tym, żeby zagrać w Hiszpanii. Zawsze jednak w tym kontekście przewijał się Real Madryt, do którego "Lewy" jednak nigdy nie trafił. Teraz też nie brakowało zainteresowania naszym napastnikiem, ale na liście klubów brakowało tym razem "Królewskich" z Madrytu. Poza Barceloną pojawiły się jeszcze trzy konkretne oferty, ze strony Manchesteru City, Liverpoolu i PSG. Ostatecznie Pini Zahavi, który reprezentuje interesy Roberta, osiągnął porozumienie z "Barcą". Lewandowski ma podpisać lukratywny, wielomilionowy trzyletni kontrakt. Pytanie brzmi, kiedy dojdzie do transfery, bowiem Polak ma w Monachium kontrakt ważny jeszcze przez ponad rok.

Lewandowski miał o swojej decyzji poinformować Olivera Kahna, prezesa Bayernu. Czas pokaże, czy decyzja Roberta jest już ostateczna, czy można spodziewać się szybkiej reakcji władz klubu z Monachium. Lewandowski jest piłkarzem Bayernu od 2014 roku o w tym czasie bił kolejne rekordy grając w Bundeslidze. Został mu jeszcze jeden, czyli przegonienie Gerda Muellera w klasyfikacji wszech czasów pod względem strzelonych goli w lidze niemieckiej. Brakuje mu jeszcze 56 bramek, więc odejście do Barcelony pozbawiłoby go szans na ten właśnie rekord. Z Bayernem wygrał praktycznie wszystko, co mógł. Zmierza po ósme mistrzostwo Niemiec, zdobył Puchar Niemiec, Superpuchar Niemiec, wygrał Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i klubowe mistrzostwa świata. Jest na dobrej drodze, żeby po raz siódmy zostać królem strzelców Bundesligi. Był też królem strzelców Ligi Mistrzów i w tym sezonie może to powtórzyć. W Barcelonie jego trenerem byłby Xavi, a o miejsce w składzie rywalizowałby z Pierrem-Emerickiem Aubamyangiem.