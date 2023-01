Robbie Williams w nowej kampanii zagrał z kotem Felixem. Posłuchajcie, jak sobie poradził. Internauci są zachwyceni. WIDEO

Robbie Williams wziął udział ogólnoeuropejskiej kampanii

Robbie Williams od lat utrzymuje się na fali popularności. W 1997 roku wydał płytę Life Thru A Lens, która otworzyła mu drzwi do kariery. Chociaż sam album średnio spodobał się publiczności, następny krążek I've Been Expecting You niemal natychmiast stał się hitem.

Robbie, dzięki swojej charyzmie niemal zawsze zapełnia hale koncertowe. Podejmuje się też nowych projektów, które szybko okazują się sukcesem. Czy podobnym powodzeniem będzie cieszyła się najnowszy projekt, w który się zaangażował? O tym przekonamy się lada moment.

Od niedawna bowiem Robbie Williams jest gwiazdą kampanii, która ruszyła w całej Europie. Występuje w krótkim filmie u boku słynnego kota Felixa. Ten brawurowy duet został przyłapany na gorącym uczynku podczas przygotowań do premiery. W filmie tym Robbie gra jednak drugie skrzypce i próbuje – wraz z orkiestrą – nagrać hit, który zagości na listach przebojów.