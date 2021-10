Ring girls Fame MMA. Te dziewczyny z gracją dodają blasku zawodom, w których emocje i poziom stresu sięgają zenitu ZDJĘCIA

Fame MMA 11 to gala, która po raz kolejny pokazała, że w sporcie coraz częściej chodzi o rozrywkę. Ta rozrywka jest momentami ważniejsza, niż czysto techniczne umiejętności. Niezmiennie podczas gal Fame MMA czarują piękne ring girls. To one wprowadzają naładowanych energią zawodników do oktagonu. To one wskazują kibicom, która runda pojedynku czeka ich już za chwilę. W końcu to one, prezentując się z gracją, są przy wojownikach, kiedy wycieńczeni czekają na werdykt sędziowski.