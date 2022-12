Rewolucja będzie konieczna? Arka Gdynia potrzebuje konkretnych wzmocnień na wielu pozycjach Tomasz Galiński

fot. Stanisław Wrzosek/arka.gdynia.pl

Hermes został nowym trenerem Arki, natomiast trudno powiedzieć, by to dotychczasowy szkoleniowiec Ryszard Tarasiewicz był największym problemem. Też "dołożył" od siebie, lecz... tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Powiedzmy sobie szczerze, że kadra żółto-niebieskich miała braki i dalej je posiada. Na wielu pozycjach brakuje nie tyle zmienników, co po prostu ludzi do wyjściowego składu.