Rewitalizacja podwórek w Śródmieściu Malborka. Wieczorami na terenie inwestycji gromadzi się młodzież. Są skargi na uciążliwe sąsiedztwo

Rewitalizacja podwórek w Malborku. Wieczorami na terenie inwestycji gromadzi się młodzież

W całym Malborku znana jest zła sława o podwórkach położonych na tyłach kamienic między ulicami: Sienkiewicza, Orzeszkowej, Sikorskiego i Reymonta. Dzikie tereny porośnięte zaniedbaną roślinnością chętnie okupowali miłośnicy mocniejszych trunków, a miejsca do ich picia wyposażali w stare kanapy, pozostawiając po sobie tony śmieci.

Kiedy te tereny zostały objęte programem rewitalizacji „Malbork na plus”, pojawiła się szansa na metamorfozę. Inwestycja trwa, jeszcze nie jest skończona. To, co się tam dzieje, obserwują na co dzień sąsiedzi z okolicznych domów.

– Już teraz późnym wieczorem, nawet o godz. 23:00 przy stole rozsiadają się dzieci 10-, 11-letnie. Skaczą na zjeżdżalni – poskarżyła się jedna z mieszkanek, którą spotkaliśmy na podwórku.

Zdaniem niektórych, nowa przestrzeń dalej będzie zachęcała, by wieczorami rozsiąść się przy alkoholu.