Rewitalizacja Biskupiej Górki. Trwa proces przywracania blasku dawnej siedziby biskupów kujawskich. W tle walka mieszkańców o byt

O potrzebie rewitalizacji Biskupiej Górki w lipcu 2022 roku rozmawialiśmy z radnymi klubów Wszystko dla Gdańska oraz Prawa i Sprawiedliwości.

- Biskupia Górka, to perełka nie tylko Śródmieścia, ale i całego Gdańska i regionu - mówił wówczas radny Bogdan Oleszek w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim". - Mieszkańcy powinni i muszą zostać w swoich domach. Starych drzew się nie przesadza. Chyba, że ktoś sam wyrazi taką wolę, bo i takie sygnały dostawałem w trakcie dyżurów radnego. Jeżeli ktoś jednak zechce zostać na Biskupiej Górce, to miasto powinno mu to umożliwić, ba, nawet ułatwić.