Restauratorzy gorączkowo szukają rąk do pracy. Ale wielu kucharzy i kelnerów nie chce już pracować w gastronomii

Restauracje, które nie dowoziły potraw, bo w ich przypadku było to nieopłacalne lub które serwowały wykwintne dania nie nadające się do sprzedaży na wynos, musiały zamknąć też kuchnie. Z danych Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej wynika, że w ubiegłym roku pracę straciło 200 tys. pracowników gastronomii . W wielu przypadkach restauratorzy jednak nie zwalniali – ale zaczęli płacić podwładnym wynagrodzenie postojowe, a więc niższe od normalnej pensji. To doprowadziło do tego, że pracownicy sami zaczęli odchodzić i znajdować zatrudnienie w innych branżach. Tak zrobili nie tylko kelnerzy, ale też dyplomowani szefowie kuchni.

- Pracodawca obniżył mi pensję, a ja mam kredyt mieszkaniowy i zwyczajnie nie było mnie stać na spłatę rat. Szybko znalazłem pracę w firmie produkującej materiały budowlane z drewna. Finansowo jestem zadowolony. Już podpisałem umowę i z tej pracy przynajmniej na razie nie zrezygnuję. Bałbym się wracać do gastronomii. Teraz wszystko otwierają, obawiam się, że za jakiś czas znów wzrośnie liczba zakażeń i będzie powtórka z lockdown’u. Chciałbym pracować w zawodzie, ale teraz to dla mnie zbyt duże ryzyko – mówi Mateusz Reymus, do niedawna szef kuchni w jednej z restauracji w powiecie starogardzkim, pracował również w restauracji hotelowej.

Tymczasem rząd ogłosił odmrożenie branży gastronomicznej. Bary, kawiarnie i restauracje od 15 maja będą mogły przyjmować gości na razie jeszcze na zewnątrz lokalu, a od kolejnego tygodnia, czyli od 29 maja, będą już mogły zaprosić klientów do środka. W przypadku działalności ogródków restauracyjnych, jak i restauracji, będzie obowiązywał ścisły reżim sanitarny - maksymalnie 50 proc. obłożenia lokalu, poza tym klienci będą musieli zajmować co drugi stolik, a odległość między nimi będzie musiała wynosić co najmniej 1,5 m (zachowanie dystansu nie będzie konieczne, jeśli między stolikami staną przegrody). Restauratorzy, którzy rozstali się ze swoją załogą, teraz – na kilka dni przed poluzowaniem restrykcji w ich branży - gorączkowo szukają rąk do pracy. Z serwisów ogłoszeniowych dowiadujemy się, że najwięcej osób do pracy w gastronomii potrzeba teraz nad morzem i w górach.