Restauracje Magdy Gessler. Jak wyglądają i gdzie się znajdują?

Gwiazda „Kuchennych rewolucji” nie ukrywa, że cieszy się, gdy właściciele stosują się do jej rad.

Sukces moich bohaterów to również mój sukces – komentowała w rozmowie z portalem franczyzainfo. — Dlaczego tak mówię? Bo to działanie zespołowe. Ja przyjeżdżam najczęściej, kiedy właściciele chcą pomocy, ale nie widzą, co robią źle. Wtedy ja muszę im te błędy uzmysłowić. A oni reagują różnie. Dochodzenie do finałowej kolacji to jak operacja na otwartym sercu i umyśle. Zawsze jestem dumna, kiedy mój powrót do restauracji okazuje się sukcesem i mogę z pełną odpowiedzialnością polecić dane miejsce. Po moim wyjeździe wszystko zależy od właścicieli i ich podejścia. Zawsze za wszystkich trzymam kciuki. To emocjonalny proces.