Reprezentacja Polski w rugby nie mogła wylecieć z Amsterdamu do Gdańska. Kapitan samolotu odmówił zawodnikom wejścia na pokład

Polscy rugbiści wystąpili na początku listopada w Walii, gdzie rozegrali dwa mecze towarzyskie. Nasza reprezentacja pokonała w środę zespół Cross Keys RFC 37:12 (19:5), a w piątkowy wieczór uporała się 32:16 (15:10) z ekipą Cardiff Met. Były to przygotowania do nadchodzących rozgrywek Rugby Europe Championship. Niestety, więcej niż o występach reprezentacji mówi się o aferze, jaka wybuchła w drodze powrotnej do kraju.

Nasi reprezentanci spotkali się z niespodziewanymi problemami na lotnisku w Amsterdamie. Nie zostali wpuszczeni na pokład samolotu do Gdańska. Zdaniem Sławomira Kwiatkowskiego, dziennikarza TVP Sport, źródłem problemu było nadużycie alkoholu.