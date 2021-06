Reprezentacja już w Trójmieście, w czwartek pierwszy trening. Kamil Glik: Nawet z Robertem Lewandowskim trener nie konsultuje składu

Biało-czerwoni mają spory problem, żeby zakończyć mecz bez straconego gola. W tym roku ta sztuka udała się jedynie w spotkaniu z Andorą. I właśnie w grze defensywnej jest sporo do poprawy.

- W momencie posiadania piłki, kiedy atakujemy, to gramy trójką obrońców. W fazie defensywnej czwórką – powiedział Glik.

- Często jest to kwestią koncentracji, Można w krótkim czasie dobrze się przygotować. Dwa stałe fragmenty w spotkaniu z Islandią kosztowały nas stratę goli, a ten element w dzisiejszym futbolu jest bardzo ważne. Na turnieju to fundamentalne. Ze stałych fragmentów w ofensywie też jesteśmy w stanie zrobić coś fajnego. Zawsze chcemy zwyciężać i fajnie byłoby wygrać te dwa mecze towarzyskie, ale remisy z Rosją i Islandią nie wpłynęły na nasze nastroje i nastawienie, z jakim jedziemy na mistrzostwa Europy.

Kadra po spędzonym czasie w Opalenicy zmieniła miejsce pobytu i podczas EURO 2020 bazą będzie Sopot, a treningi odbywać się będą na Polsat Plus Arenie Gdańsk.

- Zmiana miejsca po dwóch tygodniach wszystkim wyjdzie na dobre. Ciągły pobyt w jednym miejscu nie jest do końca komfortowy – uważa obrońca biało-czerwonych. - Mogę zgodzić się z Wojtkiem Szczęsnym i choć nie wiem czy to najlepsze zgrupowanie kadry, to na pewno bardzo fajne. Był czas na mocną pracę, ale też na fajne spędzenie wolnych chwil. Najpierw z rodzinami, a potem już w naszym gronie.

A w jakim stopniu piłkarz jest przygotowany do gry na mistrzostwach Europy?

- Ten sezon mentalnie był trudny, bo była walka o utrzymanie i od początku do końca potrzebna była pełna koncentracja. Po zakończeniu sezonu przyjechałem na zgrupowanie, a po kilku dniach poukładałem sobie kilka spraw w głowie, odpocząłem i przystąpiłem do treningów z pełną energią – nie ukrywa Kamil. - Jestem zdrowy i gotowy, żebyśmy zagrali fajny turniej. Nigdy nie rozmyślałem czy jestem pewniakiem do gry, ale w większości klubów czy w kadrze byłem zawodnikiem pierwszego wyboru. Siedzenie na ławce nie jest dla mnie sprawą łatwą i fajną.