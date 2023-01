Renata Gabryjelska grała w "Złotopolskich". W nowym wywiadzie wspomniała Annę Przybylską. Tak pięknie o niej mówi

Anna Przybylska przez wiele lat umiejętnie łączyła życie prywatne i karierę. Co jakiś czas pojawiała się na planach filmów, seriali oraz kampanii reklamowych, a gdy wracała do domu, spędzała czas ze swoimi bliskimi. Była związana z Jarosławem Bieniukiem, z którym doczekała się trojga dzieci: Oliwii, Szymona oraz Jana.

Chociaż aktorka i piłkarz tworzyli zgrany duet, nie zdecydowali się wziąć ślubu. Po śmierci gwiazdy, która przegrała walkę z rakiem trzustki, jej siostra, Agnieszka Kubera, opowiedziała o powodach tej decyzji.

- Oni stwierdzili, że to, co ich najbardziej cementuje, to dzieci. Ania jednego męża miała i mówiła zawsze: "Siostra, ja wiem, z czym to się je i jak to smakuje. Najważniejsze w naszym życiu są dzieci i to trzeba pielęgnować" - komentowała Agnieszka Kubera w rozmowie z "Faktem".