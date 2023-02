Remonty i utrudnienia na drogach w Sopocie 20-25.02.2023. Gdzie przeprowadzane będą prace?

Ulica 3 Maja w Sopocie

Woonerf przy ul. Kolejowej w Sopocie

Obecne prace przy budowie kolejnego sopockiego woonerfu obejmują obecnie obie strony ulicę Marynarzy oraz ul. Kolejową, od ul. Marynarzy do II łącznika. Fragment ul. Kolejowej objęty pracami jest wyłączony z ruchu. Czasowo ulica Kolejowa, na odcinku od ul. Podjazd do II łącznika, jest jednokierunkowa (wjazd od ul. Podjazd, wyjazd II łącznikiem do Alei Niepodległości). Ulica Marynarzy jest zamknięta dla ruchu, z warunkowym dojazdem do posesji przy niej zlokalizowanych. Na przebudowywanym fragmencie wprowadzone są miejscowe zakazy zatrzymywania się.